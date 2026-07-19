Alejandro Marcos, Héctor Gutiérrez y Manuel Diosleguarde, en la final de la Copa Chenel

Madrid, 19 jul (EFE).- Los diestros Alejandro Marcos, Héctor Gutiérrez y Manuel Diosleguarde formarán definitivamente la terna que disputará la corrida final de la presente edición de la Copa Chenel, que tendrá lugar el próximo día 30 de julio en la madrileña plaza de Las Ventas.

Según refleja la organización en su página web, estos tres espadas han sido los que han obtenido las mayores puntuaciones del jurado designado al efecto, tras su paso por las tres semifinales de los últimos días, en concreto 17,23 el mexicano Gutiérrez y 16,86 y 16,17, respectivamente, los salmantinos Alejandro Marcos y Manuel Diosleguarde.

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Para alcanzar esta nota, el jurado, además del voto del público, ha valorado matices como la actitud, la expresión artística, el corte de trofeos y los aciertos con la espada, lo que ha perjudicado a toreros como Javier Cortés y Mario Navas que hicieron algunas de las mejores faenas de esos tres festejos.

De tal forma, Marcos, Gutiérrez y Diosleguarde lidiarán en la final una corrida con los hierros de El Capea y Carmen Lorenzo, de pura procedencia Murube, en un festejo que comenzará a las nueve de la noche en la Monumental madrileña.EFE

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