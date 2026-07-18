Espana agencias

Urtasun afirma que la legislatura no es "resistir por resistir" y debe valer la pena a la gente

Guardar
Google icon
Imagen 7PBF5BFZEJDVXPFTCZAMXOLEKY

El ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, ha insistido en que la legislatura actual del Gobierno debe aguantar hasta el final, pero ha afirmado que no se trata de "resistir por resistir" sino que debe valer la pena para la gente.

Así lo ha dicho este sábado durante su intervención en el Consell Nacional de los Comuns, en el que también han participado el portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, y la coordinadora de los Comuns, Candela López.

PUBLICIDAD

El ministro ha advertido de que las próximas elecciones no se ganarán solo resistiendo sino construyendo una mayoría social, y ha apuntado a diversos retos que se deben afrontar porque "las próximas elecciones no se ganarán solo desde la polarización con la extrema derecha".

RETOS DE LA LEGISLATURA

Así, ha pedido afrontar de manera decidida la cuestión de la vivienda "para que de una vez por todas este sistema de extracción del rentismo a las clases trabajadoras vía los alquileres acabe".

PUBLICIDAD

Ha afirmado también que el Ejecutivo ya está negociando un Real Decreto de vivienda para volver a llevar al Congreso la prórroga de alquileres e incluir la regulación del alquiler de temporada.

Por otra parte, en cuanto a derechos laborales, ha dicho que no renuncian al debate sobre la reducción de la jornada laboral y ha añadido que, antes de que acabe la legislatura, conseguirán sacar adelante el registro horario para que "nunca más un trabajador en este país haga horas extra gratis".

Además, ha hecho un llamamiento a las fuerzas del Congreso para reformar la Ley Mordaza, algo que considera "absolutamente imprescindible".

Respecto al cierre de las centrales nucleares, tras el informe favorable con condiciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la renovación hasta 2030 de la autorización de explotación de la central nuclear Almaraz (Cáceres), ha exigido a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que "no cambie ni una coma" del calendario de cierre de las centrales.

PRESUPUESTOS

También se ha referido a la presentación de Presupuestos por parte del Gobierno para el 2027 que serán un "momento muy importante para definir el equilibrio del poder económico", por lo que ha llamado a impulsar una desconcentración del poder económico y ha dicho que trabajan en un gran paquete de fiscalidad porque la actual, considera, no es justa y las rentas del capital no pagan lo que deberían pagar.

Urtasun ha hecho balance del estado de la legislatura y ha puesto en valor el acuerdo "histórico" conseguido para reforzar el sistema de dependencia con más de 6.000 millones de euros y la defensa, dice, que ha hecho el Gobierno del derecho internacional.

En este ámbito ha dicho que el PSOE ha tenido una "doble vara de medir" en relación con el Sáhara Occidental y ha destacado que, gracias a su partido, se ha desbloqueado la ley para otorgar la nacionalidad española a la población saharaui.

Respecto a las competencias de Cultura ha celebrado el acuerdo con el PSOE para la reforma del Código Penal que haga posible que "nunca más" un artista pueda acabar delante de un tribunal por expresiones que puedan ser ofensivas contra la corona, la bandera o la religión.

CASOS JUDICIALES DEL PSOE

En referencia a los casos judiciales que han afectado al PSOE se ha mostrado orgulloso de la posición defendida por su formación que, dice, ha sido coherente, señalando donde ha habido una "operación orquestada" contra el Gobierno por parte de la justicia a la vez que, en otros casos, han pedido explicaciones al PSOE por cosas, afirma, que no tienen buena pinta.

En este sentido, ha sostenido que España va "un poco tarde" en algunas reformas contra la corrupción, como dice la Comisión Europea, y ha pedido que el proyecto para crear la oficina anticorrupción vea la luz lo antes posible.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fuego continúa avanzando en Zaragoza y Guadalajara, con centenares de vecinos evacuados, mientras el incendio en Madrid ya está controlado

Las llamas en Orés han afectado ya a más de 15.000 hectáreas y a 5.400 en La Mierla. La orografía dificulta las labores de extinción

El fuego continúa avanzando en Zaragoza y Guadalajara, con centenares de vecinos evacuados, mientras el incendio en Madrid ya está controlado

La reina Camila visita una librería por sorpresa y confiesa cuáles son sus libros favoritos: de una historia de venganza a su rechazo a la ciencia ficción

La monarca explicó que su padre fue cliente habitual de ‘Heywood Hill’ y responsable de despertar en ella el amor por la lectura

La reina Camila visita una librería por sorpresa y confiesa cuáles son sus libros favoritos: de una historia de venganza a su rechazo a la ciencia ficción

Resultados ganadores del Super Once del 18 julio

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del 18 julio

El viaje del rey Carlos III a España que podría cambiarlo todo: del posible debut con tiara de la princesa Leonor al refuerzo de su relación con Felipe VI

La relación entre las Corona británica y la española ha vivido momentos de tensión que se tratarán de olvidar con este encuentro

El viaje del rey Carlos III a España que podría cambiarlo todo: del posible debut con tiara de la princesa Leonor al refuerzo de su relación con Felipe VI

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

Un padre divorciado en Cuba pierde la patria potestad de su hijo en España: ni se presentó al juicio y un tribunal de Málaga le retira todos los derechos sobre el menor

La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Santos Cerdán a través de pagos en efectivo que hacía un directivo de la constructora a Koldo García

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

ECONOMÍA

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Banco Santander pacta un plan de prejubilaciones con hasta el 95% de la pensión: quiénes pueden acogerse a él y cuánto cobrarán

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

DEPORTES

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal