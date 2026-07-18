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Una suma de ballet, pilates y fuerza se une al 'boom' del autocuidado de los más jóvenes

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Victoria Coronas

Málaga, 18 jul (EFE).- El barré -o barre- es un nuevo deporte que combina la técnica del ballet con ejercicios de fuerza, pilates y yoga, y que ha irrumpido en las redes sociales durante los últimos meses para sumarse al 'boom' del autocuidado que se vive, sobre todo, entre los más jóvenes.

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Aunque no se baila, el 'plié' y el 'relevé' propios de la danza clásica están presentes en esta disciplina en la que se trabaja al ritmo de la música, de manera que cada canción acompaña al entrenamiento de una musculatura diferente en sesiones cuya intensidad se puede elegir.

El barré trabaja la movilidad y el equilibrio, y se puede entrenar con el peso propio o con el apoyo de mancuernas, pelotas y cintas elásticas.

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Los entrenamientos pueden enfocarse en el cardio o en la fuerza, según ha explicado a EFE la entrenadora Marina Torreblanca, que además ha puntualizado que esta disciplina "no es de alto impacto, pero se suda, y mucho".

Entre su público mayoritario, varias propietarias de locales de barré han señalado a las mujeres jóvenes, de entre 18 y 30 años, y también a las mayores de 50, aunque Torreblanca no ha descartado "que los chicos se animen en unos años, igual que pasó con el pilates".

La preparadora, que además dirige un estudio en Málaga, ha añadido que el impacto del barré es más psicológico que físico: "Las alumnas sienten que cada día es un reto, crean unión de grupo y se condicionan. Vienen aquí y encuentran su momento para estar tranquilas y desconectar".

Distintas entrenadoras con las que ha hablado EFE han definido los centros donde se practica barré como "espacios seguros" en los que "las clientas no sienten vergüenza como les puede pasar en un gimnasio".

La preparadora de barré Maider Igoa practica este deporte desde hace más de un año y, después de montar un estudio hace seis meses en Rincón de la Victoria (Málaga), ha asegurado que esta nueva disciplina guarda cierto parecido con un "ritual".

Con el auge del fitness y la tendencia de vida sana y de cuidarse más, el barré "se ha puesto muy de moda", ha argumentado a EFE la preparadora, que ha añadido que quienes lo practican suelen organizar su día en torno al deporte.

Igoa ha achacado la creciente fama del barré a las redes sociales, aunque también ha valorado otros factores como el precio, menor que el del pilates, el atractivo de un deporte novedoso o la conexión que se crea entre el profesor y los alumnos en espacios "claros y bonitos".

Ha considerado que la moda "viene de un cambio de percepción" en la sociedad: "Mientras antes la gente joven salía de fiesta, ahora muchos prefieren hacer deporte, y quizás esa tendencia está llegando demasiado lejos".

"El barré entra dentro de este afán por verse bien y dentro del mundo del fitness, y quizás por eso funciona tan bien", ha explicado.

Bajo su punto de vista, este cambio en los hábitos de los más jóvenes puede tener una parte "oscura, especialmente cuando se trata de mujeres jóvenes", ha comentado en referencia a los trastornos de la conducta alimentaria y los problemas relacionados con la imagen corporal. EFE

(Foto)(Vídeo)

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