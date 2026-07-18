Treinta años después salen a la luz los informes forenses inéditos de la primera exhumación judicial del franquismo

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"Cuando se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil, sale a la luz una documentación hasta ahora desconocida que reescribe la cronología de la memoria democrática en España. Más de tres décadas después de la primera exhumación de víctimas del franquismo realizada bajo tutela judicial y con metodología forense —llevada a cabo en la isla de La Palma (Canarias) en 1994— se recuperan los informes judiciales, forenses y científicos de aquella investigación. El hallazgo incluye también imágenes inéditas de la excavación y los testimonios de quienes la hicieron posible.

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Todo este material forma parte de Consuelo 1994, un documental que reconstruye aquella intervención pionera, realizada el 7 de mayo de 1994 –trece años antes de la primera ley de memoria histórica de España– en una de las fosas comunes del Pino del Consuelo, en La Palma. Allí se hallaron los restos de cinco personas, entre ellos los del último alcalde republicano del municipio de Los Llanos de Aridane, Francisco Rodríguez Betancort, fruto de más de seis décadas de búsqueda por parte de sus familiares.

El largometraje recupera la historia que acabarían impulsando un procedimiento judicial sin precedentes, situándose como el primer antecedente jurídico de exhumaciones, y aporta las claves de un caso prácticamente desconocido hasta ahora. El tráiler oficial del documental ya puede verse en el siguiente enlace: https://youtu.be/MZGQGs5uVOc.

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Producido por T-REC a partir de una investigación desarrollada por el periodista Javier Rodríguez, bisnieto de uno de los represaliados, y dirigido por el cineasta palmero Besay Viña, aporta nueva documentación a uno de los capítulos fundacionales de la memoria democrática en España.

Los informes cambian la cronología de la memoria democrática en España

Durante las últimas décadas, el relato historiográfico y memorialista ha situado la exhumación de Priaranza del Bierzo (León), realizada el 21 de octubre de 2000, como el punto de partida de las exhumaciones científicas de víctimas del franquismo. Aquel proceso supuso un antes y un después por la aplicación de técnicas arqueológicas y forenses modernas, y dio origen a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

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Sin restar importancia a ese hito, Consuelo 1994 incorpora una pieza hasta ahora ausente de ese relato. La investigación desarrollada para el documental ha recuperado y analizado el expediente judicial íntegro de la exhumación realizada en el Pino del Consuelo, en La Palma, un procedimiento del que apenas existían referencias públicas.

La documentación demuestra que aquella intervención, impulsada por la búsqueda familiar y autorizada judicialmente, no solo fue la primera en España realizada bajo tutela judicial y forense, sino que aplicó una metodología de carácter científico avanzada para su tiempo.

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Aunque entonces no era posible recurrir a pruebas de ADN, los informes describen un protocolo de excavación, recuperación, análisis antropológico y documentación de los restos que sitúa este caso como un precedente directo de las exhumaciones científicas que años después comenzarían a desarrollarse en otros puntos de España.

El episodio se reconstruye a través de los testimonios de los hijos y nietos de Francisco Rodríguez Betancort, cuyas investigaciones han sido fundamentales para recomponer esta historia, junto a médicos y arqueólogos forenses, cronistas, historiadores, archiveros y responsables institucionales en el momento de la exhumación de 1994.

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Junto a ellos, el documental incorpora un valioso conjunto de materiales inéditos recopilados durante décadas, desde las imágenes originales del hallazgo de los restos en la fosa del Pino del Consuelo, hasta la documentación gráfica de los objetos recuperados durante la excavación y el acceso, por primera vez, a los informes forenses, judiciales y científicos archivados desde entonces.

El resultado es una reconstrucción documental que permite conocer cómo se desarrolló aquella exhumación pionera y comprender el contexto histórico, judicial y humano que la hizo posible. El largometraje Consuelo 1994 está respaldado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma.

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