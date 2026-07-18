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Siguen las labores de extinción en el incendio de Guadalajara, que no está controlado

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Toledo, 18 jul (EFE).- El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) sigue con las labores de extinción del incendio de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, que sigue sin ser controlado, en un día en el que el índice de propagación potencial de incendios forestales (IPP) es extremo en la zona.

Según indica el Infocam en X, a lo largo de la noche los equipos terrestres han estado empleando fuego técnico para intentar evitar la propagación del incendio, que según los últimos datos facilitados anoche ha afectado ya a 3.483 hectáreas de superficie forestal de la Sierra Norte de Guadalajara desde que se inició el jueves en La Mierla.

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El Infocam ha indicado que ya se han incorporado los medios aéreos a los trabajos de extinción, en los que participan también medios del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del servicio 112 de la Comunidad de Madrid.

El incendio ha obligado a evacuar varias localidades: La Mielga, Muriel, Semillas, La Nava de Jadraque, Almirete, Palancares, Umbralejo, embalse de Beleña, Navas de Jadraque, El Ordial, Arroyo de las Fraguas y Zarzuela de Jadraque, con un total de 529 personas evacuadas, que en parte se han derivado al albergue que ha montado Cruz Roja Guadalajara en el polideportivo de Humanes.

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La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, explicó anoche en el puesto de mando avanzado (PMA) ubicado en el municipio de Tamajón, que el objetivo prioritario es evitar que las llamas lleguen a los núcleos de población de la zona, en lo que se emplean efectivos del Infocam y bomberos de la Diputación de Guadalajara.

Gómez dijo que el incendio sigue avanzando en diferentes flancos, y que la pasada noche se estaba dirigiendo fundamentalmente al municipio de Semillas, al tiempo que admitió que las perspectivas para esta jornada no son buenas, debido al IPP extremo que hay para la zona y para casi todo el territorio de Castilla-La Mancha.

Asimismo, la titular de Desarrollo Sostenible explicó que ha aumentado el número de carreteras cortadas totalmente o afectadas en parte por el incendio, así como que en la tarde noche de este viernes se cortó la telefonía en parte de la zona del incendio, debido a un corte en el tendido. EFE

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