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Sábado con calor sofocante: 12 capitales de provincia superan los 36 grados

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Madrid, 18 jul (EFE).- El ascenso progresivo de los termómetros ha comenzado a notarse este sábado, con 12 capitales de provincia que superarán los 36 grados, y avisos por calor en zonas de ocho comunidades autónomas, además de en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Estas altas temperaturas de hoy son antesala de lo que podría ser una nueva ola de calor a comienzos de la próxima semana, con ascensos que serían más marcados entre el martes día 21 y el miércoles día 22, cuando se superarían los 40 grados de forma generalizada en el interior de la mitad sur peninsular, valle del Ebro y zonas bajas aledañas.

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Incluso se podrían registrar 42-44 grados en depresiones y valles de Andalucía y puntos de La Mancha.

Pero antes de llegar a ese posible episodio, la previsión para este sábado es ya de mucho calor. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros en Córdoba y Granada marcarán los 40-41 grados y en Murcia los 39, al igual que en Teruel y Jaén.

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Las máximas de 38 grados se registrarán en Sevilla, Toledo, Zaragoza, Albacete, Ciudad Real y Lleida, y de 37 en Girona. Un amplio número de ciudades tendrán máximas de 36, como Cuenca, Madrid, Málaga o Palma, al igual que Ceuta y Melilla.

Además, desde las 13:00 horas de este sábado zonas de ocho comunidades autónomas están en aviso por calor. En el caso de Andalucía la alerta es naranja (peligro importante), mientras que en el resto es amarilla (peligro bajo).

En amarillo aparecen zonas de Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Por eso las autoridades sanitarias recomiendan beber agua con regularidad y evitar la exposición directa al calor en las horas centrales del día.

Pero no solo las altas temperaturas son protagonistas de este sábado. El mapa de avisos de la Aemet también señala por tormentas (amarillo) a puntos de Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Estas podrían ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y, localmente, granizo.

La previsión para mañana domingo en relación a los avisos es parecida a la de hoy. Andalucía volvería a estar en naranja por altas temperaturas y zonas de las mismas comunidades autónomas que hoy lo están, aparecerían en amarillo. También habría avisos por tormentas en Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

El calor no solo se está notando hoy; las máximas ya sobrepasaron los 40 grados ayer en muchos puntos. Según la Aemet, a las 14:30 horas en Molina de Segura (Murcia) los termómetros marcaron 42,3 grados, al igual que en Alhama de Murcia (a las 16:40 horas) y Álora en Málaga, a la misma hora.

Las estaciones meteorológicas de Jimena de la Frontera (Cádiz) o aeropuerto de Granada también señalaron temperaturas por encima de los 40.

Y las mínimas, una vez más en puertos de montaña, como el del Pico, en Ávila, que a las 7:40 horas registró nada más que 5 grados o Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa, con 6.6 grados, más o menos a la misma hora.

El calor de este sábado, además de otros aspectos, eleva el peligro de incendios a muy alto o extremo en buena parte del territorio.

Zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra y Aragón aparecen hoy en rojo, riesgo extremo, por eso desde la Aemet se pide extremar las precauciones.

Lo peor esta jornada sigue estando en Orés (Zaragoza), fuego que desde el miércoles ha afectado a 15.400 hectáreas de la comarca de las Cinco Villas. El incendio afronta un día marcado por los cambios de viento.

La previsión es que los avisos por riesgo alto y extremo de incendios, ante el posible episodio de ola de calor, se extiendan durante los próximos días. EFE

(foto) (vídeo)

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