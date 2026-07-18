Regresan a sus viviendas los desalojados por el incendio de Árchez (Málaga)

Málaga, 18 jul (EFE).- Las 162 personas desalojadas de forma preventiva por el incendio declarado este viernes en Árchez (Málaga), que obligó a confinar durante más de cinco horas al pueblo vecino de Cómpeta, pueden volver a sus casas.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este sábado de que el incendio, que quedó estabilizado a las 23.40 horas desciende a fase de preemergencia, situación operativa 0.

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Sanz ha informado en X que todos los desalojados pueden volver a sus casas, viviendas diseminadas que estaban en la zona del fuego en Árchez, Cómpeta y Canillas de Albaida.

El consejero de la Presidencia ha dado las "gracias a todos los efectivos por su gran trabajo". "Seguimos la labor para su control tras ser estabilizado anoche", ha indicado.

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El dispositivo de emergencia ya había levantado el confinamiento del municipio de Cómpeta, con unas 4.400 personas censadas, a las 20.50 horas del viernes, tras varias horas confinado.

El Infoca continúa trabajando para su control con 55 efectivos por tierra, tres vehículos autobombas, un ligero y una unidad médica. EFE