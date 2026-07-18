PSOE-A confirma a Montero, Espadas y Susana Díaz como sus candidatos a senador por designación del Parlamento andaluz

El Grupo Socialista ha propuesto a los ya senadores por designación del Parlamento andaluz Juan Espadas y Susana Díaz para revalidar dichos escaños en la Cámara alta tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, así como a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, para ser también elegida como senadora en representación de la Cámara andaluza en la nueva legislatura.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes socialistas a un par de días de que finalice el plazo que tienen los grupos parlamentarios para registrar sus propuestas de candidatos a senador por designación autonómica, que finaliza este próximo lunes, 20 de julio, a las 10,00 horas.

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Tres días después, el jueves 23 de julio, se procederá en el Pleno del Parlamento andaluz convocado para esa jornada a la designación de los nueve senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de los que tres serán a propuesta del PSOE-A en función del resultado de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que dicho partido fue la segunda fuerza más votada y obtuvo 28 escaños, por debajo de los 53 que logró el PP-A, que ganó los comicios.

En virtud de estos resultados, al PP-A le correspondería postular a cinco candidatos a senador autonómico, si bien el pacto que suscribió a principios de este mes con Vox para gobernar Andalucía en esta legislatura contempla que los 'populares' cedan una de dichas cinco plazas a la citada formación, que, de este modo, propondrá a dos candidatos a la Cámara alta.

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En la anterior legislatura del Parlamento andaluz --la duodécima, que se inició tras las elecciones del 19 de junio de 2022--, el PSOE-A también tuvo derecho a proponer a tres senadores por designación de la Cámara autonómica, que fueron la expresidenta de la Junta Susana Díaz, su entonces secretario general, Juan Espadas, y el concejal de Vélez-Málaga (Málaga) Víctor González.

De este modo, Juan Espadas --que actualmente es el portavoz del PSOE en el Senado-- y Susana Díaz repiten como propuestas del Grupo Socialista, mientras que la novedad respecto a sus candidatos de la anterior legislatura radica en María Jesús Montero, la actual secretaria general de la federación andaluza, que, de este modo, volverá previsiblemente a las Cortes Generales tras renunciar el mes pasado al escaño con el que contaba en el Congreso como diputada por Sevilla.

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La que fuera candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en los pasados comicios del 17 de mayo renunció a su escaño en el Congreso para tomar posesión del que a su vez había obtenido en dichas elecciones en la Cámara autonómica, en la que ahora es la portavoz del Grupo Socialista.

De esta manera, y una vez que se confirme en el Pleno del Parlamento del día 23 su elección como senadora autonómica, María Jesús Montero seguirá los pasos que en la anterior legislatura dio Juan Espadas, que tras encabezar la candidatura del PSOE-A a la Junta en los comicios de 2022 tomó posesión de su escaño en el Parlamento andaluz a la vez que se postuló para ocupar plaza en el Senado, que ahora el actual portavoz socialista en dicha cámara espera renovar.

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