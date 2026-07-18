Pau Cubarsí: “Es la final que hubiese soñado de pequeño”

Óscar Maya Belchí

Nueva Jersey (EE. UU.), 18 jul (EFE).- Pau Cubarsí (Estanyol, Girona, 2007) afronta este domingo la final que hubiese soñado de pequeño. Ante Leo Messi, al que admiraba y disfrutaba cuando, de niño, jugaba en la Masia. El argentino, tras Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, será su siguiente gran reto en un Mundial en el que es protagonista. “Sabes lo que va a hacer, pero cuesta mucho pararle”, analiza en una entrevista con EFE.

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Charla en la víspera de la final en la que Cubarsí asegura que “el trabajo no está hecho aún”. El objetivo es que España sea campeona del mundo. “Veo ese ‘feeling’ y buena energía que se necesita”, asegura, a la vez que reconoce que las entrevistas le “ponen más nervioso que jugar delante de 80.000 personas”.

Pregunta (P): A un día de jugar una final de un Mundial. ¿Qué siente?

Respuesta (R): Que el tiempo pase rápido. Estamos muy contentos de poder jugarla y que ruede el balón. Y con muchísimas ganas de ganar.

P: ¿Es la final soñada?

R: Sí, la que hubiese soñado desde pequeño y desde que empezó el Mundial. Que nosotros jugáramos la final era un objetivo y ahora que se haya hecho realidad hay que intentar conseguir el otro objetivo, que es ganarlo.

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P: Siempre han jugado con el cartel de favoritos. Pero hubo críticas después de Cabo Verde...

R: El primer partido siempre cuesta, una competición nueva, nuestro primer Mundial con un poco de nervios, no rodaba el balón como tenía que rodar... Pero sabíamos que, con el tiempo, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, nos iríamos haciendo más grupo, más familia. Y así ha sido.

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P: Esa familia que es el vestuario... ¿Cómo se viven dentro los días previos a la final? ¿Ha cambiado algo?

R: Muy contentos y con ganas. Se ve ese 'feeling' y energía muy buena que necesitas y, sobre todo, con las ideas claras de las cosas que tenemos que hacer para ganarlos.

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P: Hace tres años aún estaba en formación. ¿Cómo asimila todo lo que le está ocurriendo con sólo 19 años?

R: Parece que haya pasado mucho tiempo, pero es casi nada. Las cosas han pasado muy rápidas, quizá no he tenido tiempo de darme cuenta de lo que estoy haciendo, pero con los años me voy a dar cuenta. Y disfruto el camino y las experiencias, que es lo más importante.

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P: Usted está firmando un Mundial extraordinario. ¿Cómo lo vive?

R: Muy bien. A veces hay más elogios, pero tienes que hacer tu trabajo, con los pies en el suelo y sabiendo que el trabajo no está hecho aún.

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P: Y su buen nivel ha hecho que sea protagonista en imágenes virales. ¿Le llegan?

R: Sí, me salen con mi foto de pequeño preguntando si puedo entrar o tengo juegos en el móvil o algo así -ríe-. Es divertido, salen muchos memes, la gente tiene mucha imaginación en internet y es algo gracioso.

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P: El siguiente que aparezca en esos memes, por frenarlo, es Messi...

R: Hay que intentar frenarlo. Es un jugador con cualidades magníficas. Lo he vivido muchos años en el Barça admirándolo y viéndolo. Sabes lo que va a hacer, pero cuesta mucho pararle y tienes que estar atento.

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P: Messi, la última pantalla del videojuego tras Cristiano, Mbappé... Pero este es más especial para usted, ¿no?

R: Enfrentarse a Leo en esta competición, en la final, y habiendo jugado contra jugadores magníficos antes te hace darte cuenta de que el Mundial es especial y que vas a recordar siempre.

P: Me dijo Aymeric Laporte que, de su juego, se quedaría con que “da pases hasta dormido”.

R: Él también los da, eh -ríe-. No es una cualidad sólo mía, a los dos nos gusta salir jugando desde atrás, somos dos buenos pasadores. Y él es magnífico en los duelos y en el juego aéreo.

P: Ese juego de pies lo impulsa desde la Masia, ¿no?

R: Sí, jugando en la Masia desde los once años te hace creer más en esta filosofía. En tener el balón todo el rato y mejorar tus cualidades. De tan pequeño jugar y saber cómo tienes que jugar me ha ayudado a ser la persona que hay que ser ahora.

P: En el Barça con Íñigo Martínez rindió a buen nivel. También en la selección española con Laporte. ¿Le ayuda jugar con otro central más experimentado?

R: Sí, te puede ayudar un poco tener a un jugador que ha vivido más experiencias. Hay situaciones nuevas que te puede ayudar porque las ha vivido. Pero, aunque esté alguno al lado, yo intento dar siempre mi máximo nivel.

P: Si pudiera jugar la final como si fuera alguno de sus compañeros. ¿Con cuál se quedaría?

R: Uf... Primero, conmigo mismo -ríe-. Si no, con Lamine (Yamal), que tiene unas cualidades magníficas; para tener un poco de desequilibrio.

P: ¿Cómo le está viendo?

R: Con Lamine a lo mejor la gente se fija sólo en goles y asistencias, pero hay que ir más allá, en lo que da al juego y a nosotros. Es muy joven y vendrán partidos mejores, esperemos que sea el de la final. EFE

(foto) (vídeo)