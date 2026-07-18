Macri: Messi dio ejemplo alejándose del movimiento populista que se aprovechó de Maradona

París, 18 jul (EFE).- Mauricio Macri, expresidente de Argentina (2015-2019) y del club de fútbol Boca Juniors (1995-2007), comparó lo que Lionel Messi y Diego Armando Maradona representan para los argentinos y consideró que el actual capitán de la Albiceleste "ha dado ejemplo" alejándose del movimiento populista que, dice, se aprovechó del 'Pelusa'.

"El movimiento populista (en alusión al peronismo) ha querido sólo apropiarse de Maradona y le ha costado aceptar a Messi. Quizá porque Messi se educó buena parte de su vida en Europa, lejos del populismo (...) Messi ha dado ejemplo alejándose todo lo posible de los comportamientos transgresivos del populismo", manifestó Macri, en una entrevista publicada este sábado en L'Équipe.

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Para el político conservador, "el caso de Messi sobrepasa todo lo conocido hasta ahora porque sucede en una era de la comunicación global. Debe ser la persona que ha generado comentarios más positivos en la historia de la Humanidad".

Macri, quien dirige la Fundación de la FIFA desde 2020, consideró que la leyenda del Barcelona ha demostrado ser "un líder humilde y serio, tanto en la victoria como en la derrota".

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Las declaraciones de Macri, el presidente más exitoso de la historia del club 'xeneize', con 16 títulos -entre ellos cuatro Copas Libertadores- durante su gestión, llegan en vísperas de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que este domingo disputarán España y Argentina. EFE