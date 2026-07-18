Espana agencias

Macri: Messi dio ejemplo alejándose del movimiento populista que se aprovechó de Maradona

Guardar
Google icon

París, 18 jul (EFE).- Mauricio Macri, expresidente de Argentina (2015-2019) y del club de fútbol Boca Juniors (1995-2007), comparó lo que Lionel Messi y Diego Armando Maradona representan para los argentinos y consideró que el actual capitán de la Albiceleste "ha dado ejemplo" alejándose del movimiento populista que, dice, se aprovechó del 'Pelusa'.

"El movimiento populista (en alusión al peronismo) ha querido sólo apropiarse de Maradona y le ha costado aceptar a Messi. Quizá porque Messi se educó buena parte de su vida en Europa, lejos del populismo (...) Messi ha dado ejemplo alejándose todo lo posible de los comportamientos transgresivos del populismo", manifestó Macri, en una entrevista publicada este sábado en L'Équipe.

PUBLICIDAD

Para el político conservador, "el caso de Messi sobrepasa todo lo conocido hasta ahora porque sucede en una era de la comunicación global. Debe ser la persona que ha generado comentarios más positivos en la historia de la Humanidad".

Macri, quien dirige la Fundación de la FIFA desde 2020, consideró que la leyenda del Barcelona ha demostrado ser "un líder humilde y serio, tanto en la victoria como en la derrota".

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Macri, el presidente más exitoso de la historia del club 'xeneize', con 16 títulos -entre ellos cuatro Copas Libertadores- durante su gestión, llegan en vísperas de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que este domingo disputarán España y Argentina. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 18 julio

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 18 julio

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El incendio en Orés (Zaragoza) afecta ya a más de 15.000 hectáreas: siete pueblos evacuados y cuatro en preaviso

El fuego avanza propiciado por el viento y mantiene varios frentes activos

El incendio en Orés (Zaragoza) afecta ya a más de 15.000 hectáreas: siete pueblos evacuados y cuatro en preaviso

Las altas temperaturas obligan a la Aemet a activar alertas en 10 comunidades: España se prepara para la posible llegada de una nueva ola de calor

Durante los próximos días se superarán los 40 grados en varias zonas, además de que se producirán noches tropicales o tórridas

Las altas temperaturas obligan a la Aemet a activar alertas en 10 comunidades: España se prepara para la posible llegada de una nueva ola de calor

Embalses España 18 de julio: reserva de agua bajó -1,80 %

La reserva de agua en el país bajó en un -1,80 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Embalses España 18 de julio: reserva de agua bajó -1,80 %
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

Un padre divorciado en Cuba pierde la patria potestad de su hijo en España: ni se presentó al juicio y un tribunal de Málaga le retira todos los derechos sobre el menor

La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Santos Cerdán a través de pagos en efectivo que hacía un directivo de la constructora a Koldo García

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

ECONOMÍA

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Banco Santander pacta un plan de prejubilaciones con hasta el 95% de la pensión: quiénes pueden acogerse a él y cuánto cobrarán

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

DEPORTES

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal