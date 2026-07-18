Machaka pone a bailar Cartagena al ritmo de su “sabrosura ecuatoriana”

Virginia Vadillo

Cartagena (Murcia), 13 jul (EFE).- Sobre el escenario, Machaka es ritmo, es baile, es tradición y es vanguardia: la banda ecuatoriana ha dado este viernes el pistoletazo de salida al especial que el festival La Mar de Músicas de Cartagena dedica a Ecuador.

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Su concierto ha abierto esta jornada inaugural de la 31 edición del festival de músicas del mundo, que va a ofrecer hasta el 25 de julio un total de 45 actuaciones, diez de ellas protagonizadas por artistas procedentes de Ecuador, de un amplio abanico de estilos y que no suelen tener fácil salir de sus fronteras por la falta de una verdadera industria musical en el país.

Así lo ha explicado en una entrevista con EFE antes de su concierto en Cartagena el alma de Machaka, el cantante, compositor y productor Martín Proaño Baca (Quito, 1995).

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El artista es una de las principales voces emergentes de la nueva música latinoamericana, con un estilo fresco y bailable, que combina la música urbana y electrónica con ritmos andinos, boleros y cumbia en lo que él mismo ha dado en definir como “Ecuadorian sabrosura”.

Según ha explicado, la música de Ecuador “es mega diversa, con diferentes estilos en cada región del país, con mucha sazón y mucho mestizaje”.

“Ecuador es un país donde no hay una infraestructura de industria, pero estamos en un proceso crucial de expansión en el que nos estamos abriendo a nuevos mercados con las herramientas orgánicas que tenemos a disposición, y estamos demostrando que no se necesita en muchas ocasiones esta infraestructura para llegar a diferentes oídos”, ha subrayado.

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La Mar de Músicas ha sido para la banda, que ha ganado popularidad en las listas de Latinoamérica con temas como “Milagro" o “Las +593”, otra vía para llegar a esos oídos y una puerta de entrada a Europa: tras el festival, actuarán este verano en Barcelona y también en Francia.

“Al público español le recomendaría tener mucha curiosidad y les aliento a venir al festival a conocer el ritmo de Ecuador, porque se van a encontrar con algo que tiene una riqueza muy profunda”, ha asegurado.

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En esta jornada inaugural del festival ha actuado también el cantautor ecuatoriano Pedro Bonfim, con su proyecto San Pedro Bonfim y sus Milagros.

“Vengo del mundo de la literatura, y la poesía tiene un papel central en mi música y en mis conciertos”, ha explicado en una conversación con EFE antes de subirse al escenario.

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El cantante y multi instrumentista, nacido en Quito en 1996, estudió Literatura en la Universidad de las Artes de Guayaquil, y ese pulso poético ha marcado su obra, vinculada a la tradicional canción de autor latinoamericana.

Su tema “Corazón de guagua” fue incluido en la revista “Rolling Stone” entre las mejores canciones en español del año 2024.

Además de la programación musical dedicada a Ecuador, con un total de 10 conciertos gratuitos, La Mar de Músicas ha programado una amplia batería de actividades vinculadas con la literatura, el arte, el cine y la gastronomía del país andino, que pueden consultarse en la web del festival, “lamardemusicas.cartagena.es". EFE

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