Los medios luchan contra el fuego en Plan (Huesca), una zona de alto valor medioambiental

Zaragoza, 18 jul (EFE).- El incendio forestal declarado en Plan (Huesca) continúa activo y, aunque las condiciones nocturnas han frenado su propagación, la principal preocupación se centra en el flanco izquierdo, donde la presencia de mayor masa forestal y la posible llegada del fuego a un barranco podrían complicar la evolución, en una zona de alto valor medioambiental.

El consejero de Interior del Gobierno de Aragón ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que en la tarde del viernes se reavivó este foco, ubicado "en una zona medioambientalmente importantísima", el entorno del Ibón de Plan.

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De esta forma, ha señalado que se va a enviar "lo que sea necesario" a este paraje de la comarca del Sobrarbe para combatir un incendio cuyo flanco derecho y la cabeza no resultan especialmente preocupantes en estos momentos, ya que se dirigen hacia zonas con poca vegetación.

En él trabajan medios del operativo Infoar, con cuadrillas terrestres y helitransportadas, además de un anfibio ligero de la Comunitat Valenciana.

Protección Civil prevé avisar al valle de Plan para que esté preparado ante una posible evacuación preventiva si la evolución del incendio lo hiciera necesario.

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El incendio de Fiscal, causado por un rayo, se encuentra estabilizado, aunque se va a actuar con medios aéreos en la zona de Jánovas, donde todavía se mantienen puntos con humo y un elevado potencial por las altas temperaturas previstas para la jornada. El acceso por tierra es prácticamente imposible, lo que dificulta las labores de extinción.

En el de la Peña Montañesa, también producto de un rayo, se mantiene la vigilancia y seguimiento de la evolución. EFE