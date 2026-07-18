Los encausasdos por los incendios de Hermisende (Zamora) provocaron 15 fuegos

Zamora, 18 jul (EFE).- Al hombre detenido y al investigado por la ola de incendios intencionados que se han producido en el último mes en el municipio zamorano de Hermisende se les atribuyen una quincena de fuegos, uno de ellos en una vivienda habitada del anejo de San Ciprián, dos más en el casco urbano de esa localidad y siete en el entorno de la misma.

Los detalles sobre las detenciones los ha ofrecido este sábado la Guardia Civil de Zamora en un comunicado, en el que ha detallado que los encausados son dos hombres de 31 y 32 años que supuestamente están implicados en quince incendios, de los que diez fueron en San Ciprián y los otros cinco en otras partes del municipio de Hermisende, limítrofe con Portugal y con la provincia de Ourense.

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Los incendios causaron alarma social entre los vecinos de los pueblos del Ayuntamiento de Hermisende y uno de ellos se produjo en una vivienda habitada de San Ciprián en la que sus moradores corrieron "grave riesgo", ha precisado el Instituto armado.

La investigación que ha dado lugar a la detención de uno de los supuestos autores y la investigación del otro la ha llevado el Seprona de la Guardia Civil de Zamora, con apoyo de otras unidades y de agentes medioambientales de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del operativo Infocal de Castilla y León.

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Esa brigada fue la encargada de determinar las causas y el origen de los incendios, que se sumaron a otros indicios y pruebas recabadas por los agentes durante la investigación.

Está previsto que el detenido por los hechos sea puesto a disposición del Juzgado de Puebla de Sanabria a lo largo del fin de semana, según dichas fuentes. EFE

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