Las grandes ciudades de Murcia instalan pantallas gigantes para la final del Mundial

Murcia, 18 jul (EFE).- La mayoría de ciudades de la Región de Murcia instalarán este domingo pantallas gigantes para ver el partido de la final del Mundial de fútbol, especialmente en Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, que se convertirán en grandes puntos de encuentro para seguir el partido.

Desde una zona de aficionados en la avenida Teniente Flomesta de Murcia hasta el Coso de Sutullena de Lorca o el Puerto de Cartagena, miles de aficionados podrán animar a la selección española en espacios preparados para vivir el partido que los de Luis de la Fuente disputarán contra Argentina.

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Los principales municipios de la Región de Murcia han organizado dispositivos especiales para que los aficionados puedan seguir la final del Mundial en espacios públicos con pantallas gigantes, animación y actividades previas al encuentro.

En Murcia, el Ayuntamiento ha trasladado finalmente el evento a la avenida Teniente Flomesta, donde instalará una pantalla LED de diez metros y habilitará una 'fan zone' con música, 'speaker', aseos, zona para personas con movilidad reducida y la actuación del DJ Dingy_DJ tras el partido. Además, varios edificios y espacios emblemáticos de la ciudad se iluminarán con los colores de la bandera española.

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Cartagena desplegará el mayor dispositivo de Murcia, con seis pantallas repartidas por el municipio. La principal se ubicará en la explanada del Puerto, con capacidad para unas 2.000 personas, mientras que también habrá retransmisiones en Cabo de Palos, Santa Ana Pueblo, Los Urrutias, Los Nietos e Isla Plana.

En Lorca, el Ayuntamiento ha elegido el Coso de Sutullena como escenario de una gran 'fan zone' con una pantalla de 48 metros cuadrados, animación musical, narración en directo, servicio de barra y sorteo de abonos del CF Lorca Deportiva.

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Por su parte, Molina de Segura instalará una pantalla LED de más de 20 metros cuadrados en la Plaza de España, donde también se desarrollarán concursos, animación y reparto de regalos antes del inicio de la final. EFE