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Las condiciones de la noche frenan la propagación del incendio de Plan (Huesca)

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Zaragoza, 18 jul (EFE).- Las condiciones nocturnas de humedad y temperatura han frenado la propagación del incendio de Plan, en la comarca altoaragonesa del Sobrarbe, pero no han evitado que ruede material incandescente ladera abajo que, con el paso de las horas, podría dar lugar a carreras ascendentes por la ladera.

La evolución del flanco derecho y la cabeza no son preocupantes porque se dirigen hacia zonas desprovistas de vegetación, ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar)

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En cambio, se trabaja para que el flanco izquierdo no alcance un barranco que favorecería su dispersión por la ladera.

Contra el fuego en la zona actúan tres brigadas terrestres y dos helitransportadas de Infoar, además de un avión anfibio ligero de la Comunitat Valenciana.

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Por otro lado, el incendio de Fiscal, también en la comarca del Sobrarbe, se encuentra estabilizado, aunque van a actuar los medios aéreos, ya que sigue mostrando humeros y un gran potencial, favorecido por el aumento de las temperaturas previsto para este sábado.

El acceso por tierra de los medios es prácticamente imposible, lo que añade dificultad a la extinción. EFE

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