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La final España-Argentina, en 11 números

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Nueva York (EE. UU.), 18 jul (EFE).-

1 gol ha marcado Lamine Yamal en sus 23 remates durante el Mundial 2026.

2 prórrogas ha necesitado Argentina para llegar a la final. Una fue en dieciseisavos ante Cabo Verde (3-2) y otra en cuartos ante Suiza (3-1).

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3 títulos del Mundial tiene Argentina, campeona del mundo en 1978, 1986 y 2022.

6 victorias han logrado tanto Argentina como España en sus 14 duelos, con dos empates. En el último, en 2017, España goleó 6–1 a la Albiceleste, sin Messi.

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7 goles ha encajado Argentina en sus últimos 5 encuentros.

13 de los últimos 17 partidos de España concluyeron con su portería a cero, con nada más cuatro goles en contra en todo ese recorrido más reciente. Ganó 13 de esos encuentros e igualó cuatro.

14 victorias acumula de manera consecutiva la selección argentina desde su última derrota, el 1-0 con Ecuador del 10 de septiembre de 2025.

16 años han pasado de la única vez que España fue campeona del mundo, en Sudáfrica 2010, con una victoria por 1-0 en la prórroga ante Países Bajos.

17 partidos invicto encadena la selección española desde la derrota en los penaltis de la final de la Liga Naciones 2025 contra Portugal.

20 goles en los últimos 13 partidos de Argentina han contado con la intervención elemental de Messi, con 13 tantos y 7 asistencias a sus compañeros. En concreto en el Mundial suma 8 goles y 4 pases decisivos.

29 triunfos ha logrado España en sus últimos 36 encuentros. Ahora enlaza seis victorias. EFE

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