Guardiola: el sanchismo caerá como un castillo de naipes y el PP debe estar preparado

Mérida, 18 jul (EFE).- La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha augurado este sábado, tras recordar los casos de corrupción "que rodean" al PSOE y señalar, en tono irónico que solo quedan por imputar "a las mascotas" de Pedro Sánchez, que "el sanchismo caerá como un castillo de naipes" y por ello el PP "debe estar preparado"

Así lo ha asegurado en su discurso de clausura del XV Congreso Provincial del PP de Badajoz, celebrado en Mérida, que ha reelegido al presidente de la Asamblea, Manuel Naharro como presidente, un día después de que la consejera y portavoz de la Junta, Elena Manzano, fuese elegida al frente del PP cacereño.

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Para Guardiola, las elecciones municipales de 2027 "son la oportunidad para cerrar el ciclo" de cambios iniciados en Extremadura en 2023, cuando accedió a la presidencia del ejecutivo regional.

A su juicio, este PP está preparado para que el cambio que se inició en 2023 "llegue a cada municipio" y se logre gobernar la Diputación de Badajoz, que considera "se está en disposición" de conseguir, pero ha añadido que para que "se logre de verdad" se necesita un partido unido, alcaldes y ayuntamientos fuertes.

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Para la presidenta del PP extremeño, en un momento como el actual "con un gobierno de España que trabaja para el sanchismo y no para las autonomías" el PP debe denunciar lo que ocurre pero también presentar que es "una alternativa seria y limpia, dándolo todo, como sabemos en Extremadura".

En la clausura del congreso también ha intervenido el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, que ha ensalzado los avances en Extremadura y el hecho de que en esta región "cuando se habla de igualdad se habla de verdad".

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Además, ha reprochado al PSOE que "por su culpa" haya vuelto a "sentir el arrinconamiento" que sufrió en su infancia por su condición sexual "porque no acepta que las conquistas son de todos" y que lo hacen "para que dejemos de luchar" por derechos como los del colectivo LGTBI. EFE

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