Esther Iso (PSN) afirma que en el informe de la UCO no hay "nada que señale a María Chivite ni a su Gobierno"

La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, ha manifestado que del informe patrimonial del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán realizado por la UCO de la Guardia Civil y conocido este viernes, "nada que señale a María Chivite, nada que señale al Gobierno de Navarra y nada que señale a ninguno de los consejeros de su Gobierno".

En declaraciones a los medios de comunicación, Iso ha indicado, asimismo, que no tienen "ninguna preocupación" en torno a la adjudicación de las obras del túnel de Belate. "Siempre hemos dicho que sería una buena noticia que se investigue, que se aclare todo y después de la comisión de investigación -en el Parlamento foral- quedó negro sobre blanco que no había ni corrupción ni ninguna injerencia política", ha expuesto.

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La secretaria de Organización del PSN ha incidido en que "nada que esconder, transparencia y colaboración con la Justicia desde el minuto uno".

Además, ha comentado que desde el PSN se sienten "un poco defraudados" por lo expuesto en relación a "una de las trabajadoras de nuestro partido" porque "está totalmente certificado" que no está implicada, y ha señalado que "las puertas de nuestro partido están abiertas a quien quiera contrastar la información".

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