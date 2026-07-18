Ernai convoca movilizaciones por la selección vasca 2 horas antes de la final del Mundial

San Sebastián, 18 jul (EFE).- Ernai, la organización juvenil de Sortu, ha convocado movilizaciones para este domingo en las tres capitales vascas y navarra en favor de la oficialidad de la selección vasca, dos horas antes de que comience la final del Mundial de Fútbol que enfrentará a España y Argentina.

Ernai anunció este sábado en un comunicado convocatorias a las 19.00 horas en céntricos lugares de San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Pamplona, a través de la plataforma '7Ak Baietz', vinculada a la izquierda abertzale y organizadora de actos reivindicativos de la unidad territorial de Euskal Herria.

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Las juventudes de Sortu protestarán "contra la asimilación nacional" que, a su juicio, representa la disputa del último partido del Mundial por parte de la selección española.

Las movilizaciones de Ernai se organizan después de que la coalición EH Bildu hiciera ayer un llamamiento a "salir a la calle" en favor de la selección vasca este fin de semana, con motivo de los encuentros finales del Mundial 2026.

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En San Sebastián, Vitoria y Pamplona se esperan concentraciones de aficionados en los lugares públicos donde se instalarán, por iniciativa municipal, pantallas grandes para seguir la final del domingo a las 21.00 horas, al igual que en otros municipios vascos. EFE