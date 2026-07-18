Entrenador argentino del Cienciano, suspendido por un año por insultar a un torneo de Perú

Lima, 17 jul (EFE).- El entrenador argentino Horacio Melgarejo fue suspendido por un año de todas las competiciones organizadas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana tras haber declarado que la Copa de la Liga, un torneo paralelo a la Liga 1 nacional, es una "mierda".

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le impuso esa sanción al que se desempeñaba como entrenador de Cienciano y, además, una multa equivalente a 100.000 soles o 33.448 dólares.

PUBLICIDAD

La resolución, publicada este viernes, aseguró que el entrenador infringió el reglamento del torneo y le advirtió que si reitera "cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza" se le aplicará el artículo referido a las reincidencias.

Melgarejo emitió sus duras declaraciones luego de que el Cienciano fuera eliminado el pasado 10 de julio de la Copa de la Liga, tras perder como local por 3-2 ante el ADT.

PUBLICIDAD

"La verdad, no nos gusta perder, el equipo dio lo máximo; pero, por otro lado, feliz por salir de esta copa de mierda, que a la Federación se le ocurre hacer", declaró al término de ese partido.

Melgarejo reiteró luego que estaba "triste por el resultado, pero feliz porque esta copa tiene menos sentido", ya que se desarrolló durante un receso entre los torneo Apertura y Clausura por la disputa del Mundial de fútbol.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el entrenador pidió disculpas a la FPF y a los encargados del torneo por sus afirmaciones y señaló que "no fueron las declaraciones apropiadas en el momento".

Aunque la sanción deja a Melgarejo sin poder dirigir al Cienciano desde este mismo viernes, cuando se enfrentará al Melgar en un partido de la primera fecha del Torneo Clausura, se indicó que tiene cinco días hábiles para presentar una apelación. EFE

PUBLICIDAD