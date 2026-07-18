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“En el mundo hay pocos que jueguen como Dani Olmo", asegura su técnico en La Masia

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Ignacio Ortega

Moscú, 18 jul (EFE).- "En el mundo hay pocos futbolistas que jueguen de 10 como Dani Olmo", asegura en una entrevista con EFE Franc Artiga, actual técnico del Rubín ruso, que entrenó al internacional español en La Masia, el lugar donde surgen los jóvenes talentos del Barça.

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"Por las razones que sean (...), el nivel que ha alcanzado en este Mundial es excelente, supremo", señala.

Artiga conoció primero a Olmo como alevín -"cuando estaba más desarrollado que sus compañeros"- y después le entrenó con 15-16 años, una temporada antes de que el jugador decidiera dar el salto a Croacia.

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En cambio, "en la selección tiene muchísima confianza" del seleccionador, Luis de la Fuente. "Se siente muy liberado", destaca. Además, subraya que al catalán "le van bien los torneos cortos".

"Como dicen los argentinos, es el típico enganche. Tiene una gran capacidad para jugar en espacios reducidos, para girar muy rápido cuando recibe de espaldas y entiende muy bien el juego", subraya.

Al mismo tiempo, añade, puede jugar en todo el frente de ataque: de medio ofensivo, como hizo contra Francia, en una banda hacia dentro o de delantero centro puro, si es necesario.

"Tiene último pase y también tiene gol. Antiguamente, había muchos jugadores en esa posición, seguramente los mejores del mundo, pero cada vez esa falta de talento hace que veamos pocos. Salen más extremos", explica.

"Yo creo que Cubarsí es la sensación del Mundial. Ya conocíamos de su calidad, pero a nivel de un Mundial, en una semifinales, jugando todos los minutos, contra los mejores delanteros del mundo", destaca, asombrado.

Añade que "a su edad, sin ser físicamente un portento, por cómo defiende, es la revelación del Mundial, al menos entre los defensas".

"Y la mejor noticia es que tiene 19 años. Habrá muchos Mundiales y, a día de hoy, no podemos verle el límite", admite.

"Pero la cita del Mundial valía el riesgo (...) Por eso, no le hemos visto en su máximo rendimiento. Su mejor versión está por venir. Esperemos que sea en esta final", explica.

Con todo, cree que su rendimiento ha sido bueno, ha jugado con madurez y "ha ido progresando durante el torneo", consciente de que no está "en su mejor versión y a nivel físico no ha llegado en su mejor momento".

En cuanto a la gran estrella del rival de España, el argentino Leo Messi, cree que "es el mejor jugador de la historia, algo que sigue demostrando con Argentina", por lo que no se atreve a decir si será su último Mundial.

"Pese a su edad, su ambición y nivel de competitividad es infinita", dice, en alusión al futbolista que vio jugar de niño muchas veces en la cantera blaugrana, aunque "nunca" se imaginó que llegaría tan lejos.

Sea como sea, considera que en la final ante la Albiceleste, la Roja "debe ser más pura que nunca"; "creer en su filosofía de juego"; "fiel a su estilo"; "controlando el juego" e "ir a por la victoria desde el primer minuto".

"El único equipo que podía ganar a Francia era España. Por una razón, porque le podía quitar el balón y, además, no perderlo fácilmente provocando contraataques con los que Francia habría sido letal. Con Argentina, será lo mismo. Un equipo mucho más agresivo, mucho más compacto, pero también mucho más bajo, al contraataque peligroso, pero no tanto", comenta. EFE

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