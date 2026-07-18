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El Valencia traspasa a Cenk al Trabzonspor turco

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Valencia, 18 jul (EFE).- El Valencia ha alcanzado un acuerdo con el Trabzonspor para el traspaso del central turco Cenk Özkacar, según informó el club este sábado en un comunicado.

El defensa, que llegó al Valencia en la temporada 2022-2023 y ha disputado 46 partidos oficiales con nuestra camiseta, pone fin a su etapa como valencianista y continuará su carrera en la Superliga de Turquía.

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Cenk llegó al club de Mestalla en calidad de cedido por el Olympique de Lyon y en esa primera temporada participó en 21 partidos entre LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Después, el club ejerció la opción de compra hasta 2028 y en la 2023-2024, jugó 23 partidos de Liga y 2 de la Copa del Rey.

En las dos siguientes temporadas salió cedido al Real Valladolid (2024-2025) y esta última temporada ha militado en el Colonia de la Bundesliga alemana.

De este modo, Cenk, que no ha entrado en ningún momento en los planes de Carlos Corberán e incluso no viajó a la concentración de Girona para buscar una salida desde la Ciudad Deportiva de Paterna, cierra su etapa en Mestalla pese a tener contrato hasta 2028 y firma por el equipo turco, que no ha especifado la duración de su contrato.

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El Valencia agradeció a Cenk Özkacar su profesionalidad y le deseó mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera deportiva. EFE

plm/cta/cmm

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