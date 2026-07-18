El UCAM CB ficha a Souley Boum tras entrar en conflicto con DeJulius

Murcia, 18 jul (EFE).- El UCAM Murcia ha fichado para una temporada al base-escolta estadounidense Souley Boum y lo hizo tras entrar en conflicto con David DeJulius, de la misma nacionalidad y que ocupa también esa posición, por quien ha emprendido acciones legales al considerar que tiene contrato en vigor aunque él ha mostrado su voluntad de abandonar la plantilla.

Souleymane Boum, de 27 años -nació el 26 de enero de 1999 en Oakland, ciudad del estado de California-, de 1,90 metros de estatura y que tiene pasaporte de Guinea -es internacional con esa selección africana-, aportará explosividad al equipo entrenado por Sito Alonso a partir del próximo mes de agosto, cuando llegará a la ciudad para hacer la pretemporada.

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El nuevo director de juego universitario, que resalta como anotador desde el exterior y con el uno contra uno, tiene experiencia en Europa pues, durante el ejercicio 2024-2025, fue jugador del Dabrowa Gornicza de Polonia, con el que llegó a promediar 24,7 puntos, y de ahí pasó a un histórico del baloncesto continental como el Limoges CSP francés, con el que logró 10 puntos por encuentro en sus 21 partidos.

Hace unos meses llegó a la Liga Adriática enrolado en el GGMT Vienna de Austria, con el que promedió 18,6 puntos con un gran 44 % de acierto en triples, 3 rebotes y 4,3 asistencias en sus 23 comparecencias.

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Antes de jugar en Europa Boum destacó en su etapa universitaria y, de hecho, fue incluido en el mejor quinteto de su conferencia en la Liga NCAA con el equipo de Xavier Musketeers durante la campaña 2022-2023. EFE

Ij/cmm