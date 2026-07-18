El reloj de la Grand Central de Nueva York se suma a la cuenta regresiva de la final

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El famoso reloj esférico de cuatro caras de la estación ferroviaria Grand Central de Nueva York se ha sumado a la cuenta regresiva de la final del Mundial 2026 que el domingo jugarán Argentina y España en el estadio Metlife, de Nueva Jersey.

Según informa la FIFA en un comunicado, "desde hace más de un siglo, el célebre reloj esférico de cuatro caras de la estación neoyorquina simboliza el paso del tiempo, el movimiento y la conexión entre personas, dando la bienvenida a millones de visitantes procedentes de todo el mundo".

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"La final de la Copa Mundial de la FIFA representa, de forma similar, un instante único capaz de reunir a miles de millones de personas en todos los continentes y de crear recuerdos imborrables", señala el organismo que rige el fútbol mundial.

Los paneles de salidas de la céntrica estación en el centro de Manhattan, entre Park Avenue y la calle 42, se han adaptado para mostrar la hora de inicio de la final en distintas ciudades de las 48 naciones que han participado en el Mundial celebrado en los Estados Unidos, México y Canadá. EFE

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