El profesor influencer que ha introducido el 'andaluz' en las aulas de Vietnam

Fátima Moyano

Málaga, 18 jul (EFE).- David Jiménez es un profesor malagueño de inglés que se encuentra viviendo desde hace seis años en Vietnam y que se ha hecho viral en las redes sociales por enseñarle 'andaluz' a los niños vietnamitas en clase.

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El profesor, que cosecha miles de seguidores en Instagram o Tiktok, ha explicado a EFE que la idea de hacer videos surgió cuando los niños se empezaron a dar cuenta de las diferencias culturales.

Desde entonces, comenzó a explicar a esos niños que igual que ellos decían 'xin chào' y él 'hello' y hola, también tenía otras expresiones como 'illo', 'ven pa´ca' o 'qué pasa'.

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En clase intenta explicarle a los alumnos expresiones divertidas, fáciles de decir y que sepan contextualizar.

Jiménez ha afirmado que la forma en la que enseña hace que sus alumnos asocien el idioma como una experiencia positiva, ya que en su clase hay muchas madres que le dicen que su hijo no le gusta hablar en vietnamita y que le gusta hablar en inglés.

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"No es que le guste el inglés en sí, es que él cuando habla inglés ya lo ha relacionado a jugar, al profe, a saltar, a reír, a hacer actividades y a hacer manualidades. Entonces las palabras y las bromas en andaluz lo relacionan a pasar un buen rato, a reír y a aprender otras formas de decir las cosas", ha comentado.

Pese a la popularidad que ha conseguido en redes sociales, el profesor ha asegurado que su vida no ha cambiado y que allí en Vietnam nadie lo conoce, lo único que ahora en su tiempo libre se dedica a grabar vídeos.

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Ha explicado que sí está emocionalmente más contento por la cantidad de mensajes de apoyo que recibe de sus seguidores, lo que hace que sus días sean mejores.

A su regreso a Málaga, una vez finalizado el curso académico, David ha comenzado a subir vídeos junto a su abuelo en donde ambos muestran las comidas que van a consumir ese día.

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"El vídeo con mi abuelo gustó mucho porque mostré a una persona normal, en mi casa, con una mesa camilla y un plato de albóndigas con salsa de almendras y no hay más", ha expresado a EFE.

Jiménez ha explicado que la dinámica de la grabación de los vídeos es sencilla: "Yo le digo: abuelo, vamos a hacer un vídeo y tú ahora vas a decir lo que vamos a comer y ya está".

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El profesor ha detallado que detrás de la pantalla hay una persona normal, como cualquier otra, y quería mostrar esa normalidad, independientemente de los vídeos y las visitas que tenga, porque lo que aparece en ellos es exactamente lo que se ve: "ahí no hay guion".

A su juicio, cree que a la gente eso es lo que le gusta, sin tanto corte y sin tanto guion, además, solo ha hecho dos vídeos con su abuelo y ha considerado que han salido muy bien y que va a tener que seguir haciéndolos. EFE

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