El nuevo rector de la Universitat de València pide suficiencia financiera para la pública

València, 18 jul (EFE).- El nuevo rector de la Universitat de València (UV), Juan Luis Gandía, defiende el papel de la universidad pública para conseguir una sociedad "más justa y equitativa", y para ello reivindica "suficiencia financiera", que las Administraciones públicas les hagan "partícipes" de sus decisiones y planificar a largo plazo.

Gandía, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, lleva más de 35 años vinculado a la universidad, primero como alumno, después como profesor y vicerrector en dos mandatos, por lo que asegura en una conversación con EFE sentirse "profundamente universitario".

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Como "servidor público", decidió dar el paso a rector tras detectar una malestar y cuestiones que no funcionaban adecuadamente, y ahora espera que dentro de seis años, cuando acabe su mandato, pueda echar la vista atrás y comprobar que ha conseguido mejoras en la institución, una de las más antiguas de España, con más de cinco siglos de historia.

La primera medida que impulso tras acceder al cargo -todavía no ha cumplido los cien días- ha sido la aprobación de un código de "buenas prácticas" en la gobernanza. Señala que en breve van a empezar con el plan de inversiones e infraestructuras y después vendrá la cuestión más importante: "conseguir financiación para que pueda desarrollarse".

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"Hay que escuchar, hay que dialogar y después habrá que negociar", indica, siempre desde la premisa de "la transparencia" y con "las luces largas", planificando a largo plazo "sin prisa, pero sin pausa". EFE

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