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El Mundial aumenta la venta de banderas en España, disparada por el éxito de la selección

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Madrid, 18 jul (EFE).- El Mundial ha disparado la venta de banderas en España, con fabricantes aumentando e incluso "más que doblando" la producción para responder a la demanda de empresas o ayuntamientos, que se ha incrementado a medida que la selección ha ido avanzando eliminatorias.

Así lo explica a EFE el responsable de marketing de 'Screen and Digital printing', Carlos Casells, que, aunque no concreta el número exacto, incide en que la compañía ha fabricado "decenas de miles" de banderas en estas últimas semanas.

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Para esta compañía, el número incrementa en más del doble las realizadas hace ahora un año, sin acontecimientos deportivos de por medio, un factor que, insisten todas las fuentes, es clave para explicar la ciclicidad de este negocio.

Casells indica que los eventos como las Eurocopas, los Juegos Olímpicos y, sobre todo, los Mundiales motivan un aumento exponencial de estas ventas, una situación que también prevén y ya observan de cara al Gran Premio de España de Fórmula Uno que se disputará en Madrid el próximo septiembre.

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Imazu, compañía especializada en la fabricación de banderas y soluciones textiles para comunicación visual con casi dos décadas de experiencia, cifra el incremento en un 10 % durante estos últimas semanas, "especialmente a medida que la selección fue superando rondas".

La empresa, con delegaciones e Madrid y Canarias, indica que el verano "ya es tradicionalmente una de las épocas de mayor actividad", puesto que, más allá de estos eventos, también se aumenta la producción por los festivales, conciertos, ferias, exposiciones, eventos corporativos o acciones promocionales al aire libre.

"Las banderas y otros elementos textiles de gran formato tienen un gran protagonismo", recalcan desde Imazu, una firma que recalca que esperaban esta evolución, sobre todo al alcanzar fases decisivas, también por el hecho de que "muchas marcas y organizaciones han puesto en marcha acciones de comunicación vinculadas al evento".

También insiste en ello Casells, de 'Screen and Digital printing', que recalca que las empresas y las organizaciones públicas se han mostrado "muy fuertes" durante estas últimas semanas y, como previsión, ya empezaron a fabricar en los meses previos.

"El objetivo era que no pillara de sopetón", recalca Casells, que reivindica que "el incremento se ha disparado", a raíz de que España haya ido avanzando rondas en la ronda mundialista, que también ha provocado un aumento en la venta de banderas de Francia o Portugal.

Imazu incide en que es complicado hablar de una cifra concreta de unidades, porque el volumen de producción depende mucho del formato y de las características de cada proyecto y agrega que "no es lo mismo fabricar cientos de banderas de mano que producir grandes banderas para fachadas o edificios de varios metros de altura".

Así, subraya que cada vez más marcas apuestan por formatos de gran tamaño para conseguir una mayor visibilidad e impacto durante sus campañas, por lo que creen que es más representativo hablar de volumen de trabajo, que se ha visto incrementado durante el Mundial, que no únicamente del número de unidades fabricadas.

Por su parte, el director del salón Souvenir Expo Spain, Fabio Nardella, asegura a EFE que las banderas y las camisetas son las grandes 'estrellas' este verano en las tiendas de souvenir en España, que cuenta con unos 54.000 establecimientos.

Aunque no tiene datos concretos, subraya que ese incremento seguro se habrá dado, "pero no solo en localidades turísticas, sino en todo el territorio nacional y, además, ese gasto tiene que haberse disparado en cada ronda del torneo". EFE

(foto)

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