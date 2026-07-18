El incendio de Orés (Zaragoza) avanza por el flanco izquierdo y afecta a 15.400 hectáreas

Zaragoza, 18 jul (EFE).- El gran incendio forestal de Orés que azota la comarca zaragozana de las Cinco Villas sigue avanzando este sábado por el flanco izquierdo y ya afecta a 15.400 hectáreas.

El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar) ha ofrecido estos datos sobre un fuego que se ha desarrollado por sus sectores 5 y 1, propiciado por el viento y la topografía.

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Previsiblemente, durante la jornada de este sábado se va a desplegar un operativo similar al que ha trabajado en la zona los días anteriores, que el viernes sumó unos 450 efectivos y 22 medios aéreos.

El incendio de Orés, declarado el miércoles, muestra un perímetro de unos 60 kilómetros y ha obligado a evacuar seis localidades zaragozanas -Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Peraltilla y Uncastillo- y una navarra, Petilla de Aragón.

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Además, los municipios zaragozanos de Longás, Isuerre y Lobera de Onsella fueron puestos el viernes en preaviso para que la población esté preparada ante una posible evacuación preventiva. EFE

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