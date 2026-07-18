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El FIB desafía al calor con una jornada entregada al indie con The Kooks y Kaiser Chiefs

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Benicàssim (Castellón), 18 jul (EFE).- La segunda jornada del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) desafió este viernes al calor, con miles de asistentes que retrasaron su llegada al recinto pero acabaron entregados a un cartel protagonizado por el indie británico de The Kooks y Kaiser Chiefs, sin olvidar el buen momento de las bandas nacionales.

La tarde comenzó con un ambiente más tranquilo del habitual, ya que el fuerte calor hizo que los 'fibers' se tomaran con calma su entrada y los escenarios fueran ganando público de manera progresiva, si bien Marlena, una de las primeras actuaciones del día, logró una notable acogida en su debut en el festival y compartió luego en redes su "amor al FIB".

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La explanada comenzó a llenarse definitivamente con el inicio del concierto de La La Love You, que durante poco más de una hora convirtió el recinto en una auténtica fiesta, ya que la banda española volvió a exhibir su conexión con el público y su vocalista, David Merino, resumió el ambiente con una frase recibida con aplausos: "El FIB nunca defrauda".

Con el descenso de las temperaturas llegó el turno de los dos grandes nombres internacionales del día. The Kooks respondieron a la expectación con un concierto en el que repasaron algunos de los himnos que les convirtieron en una de las bandas de referencia del indie británico.

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Miles de personas acompañaron cada canción de un repertorio en el que no faltaron clásicos como 'Naive', 'Sweet Emotion', 'Ooh La' o 'Junk Of The Hearth', en uno de los momentos más multitudinarios de la jornada.

Poco después, Kaiser Chiefs tomaron el relevo con un directo enérgico y cargado de complicidad con el público. Su vocalista, Ricky Wilson, interactuó constantemente con los asistentes y el grupo enlazó éxitos como 'Ruby' o 'I Predict a Riot', que transformaron el recinto del FIB en un gran coro.

La programación se completó con las actuaciones de Veintiuno, The Reytons, Vera Fauna, Deadletter, Flowerovlove, Neverland Bari, Sophie Ellis-Bextor, Pendulum Live y Example, además de las sesiones de DJs que prolongaron la música hasta la madrugada.

Pendulum Live firmó uno de los espectáculos de electrónica más destacados de la noche y Sophie Ellis-Bextor también reunió a numerosos asistentes.

En paralelo al festival, alrededor de una treintena de personas se concentraron durante la tarde en las inmediaciones del recinto con banderas palestinas para mostrar su rechazo a la vinculación entre la promotora del FIB y el fondo de inversión estadounidense KKR.

El festival pondrá este sábado el broche a su edición de 2026 con una última jornada encabezada por The Prodigy, acompañados por Biffy Clyro, Jet, The Fratellis y Dorian, además de una destacada representación nacional con Sexy Zebras, La Habitación Roja, Carlangas, Santero y Los Muchachos y Ciclonautas, entre otros. EFE

jgt-lb/jlm

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