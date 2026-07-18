El extremo del Girona Joel Roca, traspasado al Olympiacos

Girona, 18 jul (EFE).- El extremo del Girona Joel Roca ha sido traspasado al Olympiacos griego, según anunció el club catalán este sábado.

Fuentes del Girona confirmaron a EFE que el acuerdo con el equipo de José Luis Mendilibar se ha cerrado alrededor de los 6,5 millones de euros más un 15 % de una futura venta.

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Joel Roca, de 21 años, se formó en las canteras del Barcelona y el propio Girona y, en la temporada 2022-2023, debutó con el primer equipo rojiblanco en LaLiga EA Sports (Primera).

El curso 2024-2025 destacó en LaLiga Hypermotion (Segunda) como cedido en el Mirandés y esta última temporada ha sumado tres goles, 17 titularidades y 33 participaciones con el Girona en Primera División.

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Es internacional con las categorías inferiores de la selección española y disputó el Mundial sub-20 del año pasado. EFE

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