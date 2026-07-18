El cuento que anticipa la final del Mundial y enseña a gestionar el miedo al fracaso

María Jesús Ezquerro

Barcelona, 18 jul (EFE).- Tras eliminar a Francia en semifinales, España se adelanta en el marcador en la final del Mundial contra Argentina, aunque ésta empata y la Roja falla un gol en el último instante. No es un sueño (o pesadilla). Es un cuento escrito meses atrás sobre la gestión del fracaso que cobra ahora una dimensión especial.

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El autor del cuento, Javier Muñoz Jiménez, es un empresario, conferenciante y experto en inteligencia emocional y liderazgo que imaginó este desenlace del Mundial y lo plasmó en el libro "Seleno, el perro cósmico, y Alí, la gata escafandra, en ...el miedo al fracaso" (The Businet Club).

"Buscaba un escenario para mi segundo libro sobre la gestión de las emociones para niños y adultos y pensé que el Mundial me brindaba una buena ocasión. La elección de los equipos que se enfrentan es casual. Busqué las selecciones que veía más potentes", ha explicado Muñoz en declaraciones a EFE.

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Lejos de convertir su libro en una bola mágica capaz de predecir el futuro, Muñoz pretendía construir una historia sobre la presión, el miedo a equivocarse y la dificultad de levantarse cuando las cosas se tuercen.

Aunque el cuento narra la final de un Mundial infantil mixto entre "El España" y "El Argentina", Muñoz subraya que lo que ocurre sobre el césped de ese campo de fútbol es extrapolable a lo que pasa cada día en la escuela o en trabajo y afecta tanto a niños como a adultos.

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"El mensaje que intenta transmitir es que no hay que eliminar el miedo al fracaso. El fracaso va a estar siempre en nuestras vidas. Vamos a vivir muchos duelos. Se trata de aprender de ese fracaso para evolucionar y aprender y ser mejores", ha señalado.

El autor pone el acento en que el partido de mañana, domingo, es una oportunidad única para que los padres puedan hablar con sus hijos pequeños sobre emociones que son difíciles de gestionar y para enseñar con el ejemplo "a ganar con humildad y perder sin dejar de creer en uno mismo".

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El cuento es un guiño del autor a sus hijos Matías y Lucas, de 5 y 7 años. Este último es precisamente el que, con el número 15 en la espalda (el de Álex Baena), falla un gol claro de "la España" que hubiera significado la victoria y hubiera evitado la prórroga.

Ese error es el que permite la reflexión sobre la presión por hacerlo bien, el miedo a decepcionar, la frustración y la importancia de no bajar los brazos y volver a intentarlo.

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Entre las claves que da el cuento para disminuir el miedo al fracaso, destaca celebrar el esfuerzo y no solo el resultado, normalizar el error y hablar de los propios fallos o permitir enfrentarse a retos donde se deba tolerar la frustración.

El libro no da la respuesta a la pregunta de si España conseguirá su segunda estrella como campeona del mundo. No sabemos qué ocurre después del gol fallado en los últimos minutos de la segunda parte.

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Este final abierto deja a los 'alter egos' de Lionel Messi y Lamine Yamal, entre otros, midiendo sus fuerzas en el césped. Así que habrá que ver el partido para saber el final e intentar gestionar las emociones lo mejor posible. EFE