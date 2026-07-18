El Casademont suma experiencia con el fichaje de la letona Kristine Vitola

Zaragoza, 18 jul (EFE).- El Casademont Zaragoza ha llegado a un acuerdo para que la pívot letona Kristine Vitola (1991, 1,96 metros) se incorpore al conjunto para la temporada 2026-2027, con un contrato que incluye una cláusula de resolución unilateral para ambas partes, ejecutable en enero de 2027, según informó este sábado el club.

Vitola aterriza en Zaragoza tras una extensa trayectoria en la élite del baloncesto europeo que le ha permitido consolidarse como una de las interiores más fiables y experimentadas del panorama continental, destacó el club en una nota de prensa.

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Internacional absoluta con Letonia desde categorías de formación, la pívot inició su carrera en su país antes de dar el salto a la NCAA con la Universidad de Texas-El Paso (UTEP), donde completó en su última temporada (2013-2014) 37 partidos, firmando 11,2 puntos, 5,8 rebotes y 2,4 tapones por encuentro, antes de iniciar su recorrido profesional por las principales ligas europeas.

A lo largo de su carrera ha competido en países como Turquía, Francia, Italia, Hungría o España, acumulando una amplia experiencia tanto en competiciones nacionales como europeas.

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Su debut profesional en España fue en el Mann Filter Zaragoza (2014-2015) donde promedió 13,3 puntos y 8,5 rebotes que le valieron para convertirse en la máxima taponadora de la competición.

Posteriormente, pasó por Perfumerías Avenida, Valencia Basket e IDK Euskotren, al que llegó en el mercado invernal procedente del Panathinaikos griego.

Vitola destaca por su capacidad para jugar cerca del aro, su inteligencia táctica, su presencia en el rebote y su habilidad para abrir espacios gracias a su buen lanzamiento exterior, cualidades que le permiten adaptarse a diferentes registros ofensivos y defensivos. EFE

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