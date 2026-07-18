Espana agencias

El Casademont suma experiencia con el fichaje de la letona Kristine Vitola

Guardar
Google icon

Zaragoza, 18 jul (EFE).- El Casademont Zaragoza ha llegado a un acuerdo para que la pívot letona Kristine Vitola (1991, 1,96 metros) se incorpore al conjunto para la temporada 2026-2027, con un contrato que incluye una cláusula de resolución unilateral para ambas partes, ejecutable en enero de 2027, según informó este sábado el club.

Vitola aterriza en Zaragoza tras una extensa trayectoria en la élite del baloncesto europeo que le ha permitido consolidarse como una de las interiores más fiables y experimentadas del panorama continental, destacó el club en una nota de prensa.

PUBLICIDAD

Internacional absoluta con Letonia desde categorías de formación, la pívot inició su carrera en su país antes de dar el salto a la NCAA con la Universidad de Texas-El Paso (UTEP), donde completó en su última temporada (2013-2014) 37 partidos, firmando 11,2 puntos, 5,8 rebotes y 2,4 tapones por encuentro, antes de iniciar su recorrido profesional por las principales ligas europeas.

A lo largo de su carrera ha competido en países como Turquía, Francia, Italia, Hungría o España, acumulando una amplia experiencia tanto en competiciones nacionales como europeas.

PUBLICIDAD

Su debut profesional en España fue en el Mann Filter Zaragoza (2014-2015) donde promedió 13,3 puntos y 8,5 rebotes que le valieron para convertirse en la máxima taponadora de la competición.

Posteriormente, pasó por Perfumerías Avenida, Valencia Basket e IDK Euskotren, al que llegó en el mercado invernal procedente del Panathinaikos griego.

Vitola destaca por su capacidad para jugar cerca del aro, su inteligencia táctica, su presencia en el rebote y su habilidad para abrir espacios gracias a su buen lanzamiento exterior, cualidades que le permiten adaptarse a diferentes registros ofensivos y defensivos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 18 julio

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 18 julio

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El incendio en Orés (Zaragoza) afecta ya a más de 15.000 hectáreas: siete pueblos evacuados y cuatro en preaviso

El fuego avanza propiciado por el viento y mantiene varios frentes activos

El incendio en Orés (Zaragoza) afecta ya a más de 15.000 hectáreas: siete pueblos evacuados y cuatro en preaviso

Las altas temperaturas obligan a la Aemet a activar alertas en 10 comunidades: España se prepara para la posible llegada de una nueva ola de calor

Durante los próximos días se superarán los 40 grados en varias zonas, además de que se producirán noches tropicales o tórridas

Las altas temperaturas obligan a la Aemet a activar alertas en 10 comunidades: España se prepara para la posible llegada de una nueva ola de calor

Embalses España 18 de julio: reserva de agua bajó -1,80 %

La reserva de agua en el país bajó en un -1,80 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Embalses España 18 de julio: reserva de agua bajó -1,80 %
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

Un padre divorciado en Cuba pierde la patria potestad de su hijo en España: ni se presentó al juicio y un tribunal de Málaga le retira todos los derechos sobre el menor

La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Santos Cerdán a través de pagos en efectivo que hacía un directivo de la constructora a Koldo García

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

ECONOMÍA

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Banco Santander pacta un plan de prejubilaciones con hasta el 95% de la pensión: quiénes pueden acogerse a él y cuánto cobrarán

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

DEPORTES

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal