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El calor pone en aviso a zonas de ocho comunidades, además de Ceuta y Melilla

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Madrid, 18 jul (EFE).- Las altas temperaturas ponen este sábado en aviso a zonas de ocho comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, con termómetros por encima de los 36 grados, que podrían alcanzar los 40 en puntos de Andalucía.

En la comunidad andaluza el aviso es naranja, por peligro importante de temperaturas máximas en la campiña cordobesa, en la cuenca del Genil (Granada), valle del Guadalquivir de Jaén, Morena y Condado (también en Jaén).

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En la mayoría de estos lugares los avisos se activarán a partir de las 13:00 horas, al igual que en el resto.

Las otras comunidades que aparecen en el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta vez en amarillo, son: Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

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En Aragón las tres provincias tienen un nivel de aviso de peligro bajo por altas temperaturas. Por ejemplo, en el centro de Huesca se esperan 36 grados, al igual que en Albarracín y Jiloca (Teruel), y en Cinco Villas, Zaragoza -zona de uno de los incendios forestales activos-.

En Islas Baleares (Ibiza, Formentera, interior y sur de Mallorca) las máximas llegarán a los 36-38 grados.

Castilla-La Mancha, que además aparece en amarillo por tormentas -en Albacete-, el calor se notará sobre todo en zonas de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. En La Mancha albaceteña, por ejemplo, los termómetros marcarán 38 grados, al igual que en sierras de Alcudia y Madrona, en Ciudad Real.

Las zonas de Cataluña en aviso amarillo son Ampurdán (Girona) y Pirineo y depresión central de Lleida; aquí las temperaturas máximas estarán entre los 34 y 36 grados.

El mapa de avisos incluye, además, a la sierra de Madrid, la zona metropolitana, Henares y sur, Vegas y oeste de la comunidad, con temperaturas de 37 grados.

Murcia es otra de las comunidades en amarillo, con hasta 39 grados en el altiplano, noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón. También aparece una alerta por tormentas en el altiplano y noroeste de la región.

En el litoral sur de Alicante e interior norte de Valencia los termómetros llegarán a los 36 grados. En la Comunidad Valenciana también hay aviso por tormentas en el interior norte y sur de Valencia -probable granizo y rachas de viento muy fuertes-.

En Ceuta y Melilla la previsión es que las máximas ronden los 36 grados. EFE

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