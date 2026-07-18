El base Stanley Whittaker, quinto fichaje del FIATC Girona

Girona, 18 jul (EFE).- El base estadounidense Stanley Whittaker es el quinto fichaje del FIATC Girona para el curso del debut en competición europea, según informó el club catalán este sábado.

Whittaker, de 31 años y 183 centímetros, se ha comprometido con el Girona por una temporada y llegará a Fontajau procedente del Aliaga Petkim Spor turco.

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Este última curso ha firmado 13,1 puntos, 2,3 rebotes y 3,5 asistencias por partido en la liga turca y 10,4 puntos, 2,3 rebotes y 4,8 asistenciasen la Eurocopa.

El nuevo base del Girona dio el salto a Europa en el curso 2019-2020 y ha competido en las ligas de Alemania, Austria, Italia, Lituania, Rusia y Turquía.

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El director deportivo, Fernando San Emeterio, aseguró en unas declaraciones distribuidas por el propio club que es un jugador con mucha experiencia en Europa y "muy completo en los dos lados de la pista". Y que puede "encajar muy bien" con el estilo de juego y la identidad del equipo de Moncho Fernández.

En este sentido, San Emeterio destacó que es un base "muy activo e intenso" y "fuerte en defensa", y que en ataque busca lo que necesita el equipo en cada momento.

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Whittaker se suma a los exteriores Isaac Vázquez y Andrzej Pluta y a los interiores Aljaz Kunc y David N'Guessan en la lista de nuevas incorporaciones. EFE

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