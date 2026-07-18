El avance lateral del incendio de Orés (Zaragoza) pone en preaviso a cuatro municipios más

Zaragoza, 18 jul (EFE).- El avance durante la noche por el flanco izquierdo del incendio declarado en Orés, que desde el miércoles ha afectado a 15.400 hectáreas de la comarca zaragozana de las Cinco Villas, ha puesto en preaviso a cuatro localidades más del entorno, entre ellas, Sos del Rey Católico, por si fuera necesario su desalojo o confinamiento.

El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha informado este sábado a los medios de comunicación de las últimas novedades relacionadas con el fuego, que supera los 80 kilómetros de perímetro.

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De esta manera, continúan en preaviso desde el viernes Lobera de Onsella, Isuerre, Longás, Biel y Fuencalderas y se advierte ahora a Castiliscar, Urriés, Navardún y Sos del Rey Católico, para que estén preparadas ante una posible evacuación o confinamiento.

Además, en Biota, con más de 900 habitantes, se han realizado trabajos preventivos de labrado en torno al municipio, que pueden contribuir a mejorar la protección en caso de aproximación del fuego.

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También continúan evacuadas, además de Petilla de Aragón (Navarra), las localidades de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, cuyos habitantes realojados permanecen atendidos en Ejea de los Caballeros y en los recursos habilitados. En total, son unos mil los desalojados.

En cuanto a la evolución del incendio, el consejero ha relatado que durante la noche ha habido "importantes cambios de viento", lo que ha provocado "algunos reavivamientos" en determinados puntos, sobre todo, en la parte sur del perímetro.

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Según Bermúdez de Castro, la previsión meteorológica contempla un viento que "va a ir en todas las direcciones", por la mañana de componente sur "bastante intenso y cálido y seco", que por la tarde rolará a norte.

La estrategia para este sábado pasa por mantener el refuerzo de medios en todo el perímetro, con especial atención a los cascos urbanos y a las zonas próximas a Uncastillo, Luesia y el eje entre Asín y Orés.

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La prioridad sigue siendo consolidar el perímetro, actuar con maquinaria en las zonas donde sea posible y anticiparse a posibles reactivaciones.

Durante la noche han trabajado aproximadamente 370 efectivos y para el sábado está previsto un operativo de alrededor de 450 efectivos.

De manera resumida, el consejero ha indicado que el incendio "no está tan mal" y no existe tanta preocupación "como hace dos días", pero su evolución "está siendo muy lenta".

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Permanecen cortadas las carreteras A-1204, entre Farasdués y Luesia; la A-1202, entre Layana y el cruce con la A-1203, en Biel; la CV-813, entre Asín y Orés; la CV-841, entre Sos del Rey Católico y Uncastillo; la CV-850, entre Malpica de Arba y Uncastillo; y la ZP-1301, entre Biota y Uncastillo, entre los puntos kilométricos 6 y 21,5. EFE

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