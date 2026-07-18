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Detenidas 17 personas e investigadas otras 25 por carreras ilegales de coches en Toledo

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Toledo, 18 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a 17 personas e investigado a otras 25 por organizar o participar en quedadas clandestinas para realizar carreras ilegales de coches en distintos puntos de la provincia de Toledo, en las que se hacían maniobras de conducción extremadamente peligrosas y se usaban pirotecnia y extintores.

Estas concentraciones ilegales, denominadas 'Modo Francia' tuvieron su auge entre los meses de noviembre de 2025 a febrero de 2026, donde se organizaron carreras clandestinas con una elevada afluencia de público, ha informado este sábado en una nota de prensa la Guardia Civil.

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Asimismo, ha indicado que estas carreras ilegales son actividades ilícitas que generan graves riesgos para la seguridad vial, la integridad de las personas asistentes y el orden público.

Entre los hechos más graves investigados por la Guardia Civil destaca el ataque coordinado a un coche oficial durante la concentración conocida como 'Modo Francia2, al que varios participantes rodearon, lo rociaron con extintores y le lanzaron antorchas y material pirotécnico.

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 Al mismo tiempo, uno de los implicados trató de introducir bajo el vehículo un objeto incendiario utilizando aerosoles inflamables a modo de lanzallamas.

Gracias al trabajo de inteligencia desarrollado por el instituto armado fue posible frustrar parcialmente una tercera concentración ilegal y detener al conductor responsable de un atropello múltiple, quien además dio positivo en cocaína.

Tras varios meses de investigación, la Guardia Civil ha procedido a detener a los integrantes del núcleo organizador de estas carreras clandestinas, en una operación en la que arrestadas 17 personas y otras 25 han sido investigadas, hasta sumar 42 personas implicadas en estos hechos delictivos.

Entre las personas detenidas están los principales responsables de la organización y varios autores materiales de agresiones contra agentes de la autoridad.

 Además, han sido intervenidos 10 turismos utilizados en la comisión de los delitos y se han formulado cerca de 30 denuncias administrativas.

 La Guardia Civil ha recordado que estas prácticas generan riesgos extremos, al combinar velocidades excesivas, maniobras peligrosas, ausencia total de medidas de seguridad, posible consumo de alcohol y drogas y una creciente agresividad hacia los agentes actuantes. EFE

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