Cuatro heridos por una explosión en un coche aparcado en la calle en Lleida

Barcelona, 18 jul (EFE).- Cuatro personas han resultado heridas este sábado a consecuencia de la explosión registrada en el interior de un coche aparcado en la vía pública de Lleida, cuyo conductor figura entre las víctimas del suceso.
Fuentes de los Bomberos de la Generalitat han informado a EFE de que la explosión se ha registrado sobre las 11:00 horas en un coche estacionado en la calle de Lluís Companys, por causas que ahora se investigan.
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La explosión ha herido al conductor del vehículo, así como a tres personas más, que están siendo atendidas por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). EFE
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