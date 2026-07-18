Catalá promete "lealtad y confianza" a Feijóo y le agradece poder "seguir mimando y cuidando" la ciudad de València

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha prometido "lealtad y confianza" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha agradecido que le permita "seguir mimando y cuidando" la ciudad de Valencia como candidata a revalidar la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2027.

"Te vamos a llevar a la Moncloa porque Valencia siempre va a honrar y servir nuevas glorias a España", ha garantizado la responsable valenciana durante su intervención en el acto de presentación de los candidatos del PP a las capitales de provincia de toda España de cara a las elecciones municipales del 2027, celebrado este sábado en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.

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El PP ya confirmó este viernes que los alcaldes de Valencia, Alicante y Castellón de la Plana, Mª José Catalá, Luis Barcala y Begoña Carrasco, respectivamente, repetirán como candidatos del PP a las alcaldías en las elecciones municipales de mayo de 2027. El partido aprobó la lista de candidatos de las capitales de provincia de toda España: renovarán 11 candidatos de las 20 donde no gobierna, mientras se mantendrán los 30 que son alcaldes.

En su intervención, María José Catalá ha celebrado que este sábado se pone en marcha "la mayor red de confianza que tiene nuestro país, los alcaldes y las alcaldesas", y ha asegurado que quiere ser la primera edil de Valencia "hasta que los valencianos digan". "Estoy enamorada de mi ciudad y la vivo con pasión", ha destacado.

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De hecho, ha prometido "dejarse la piel" por los habitantes de la capital y ha reivindicado que quiere "seguir defendiendo el derecho a vivir en Valencia" con medidas en materia de vivienda pero también con "bajadas de impuestos, más dotaciones públicas y más oportunidades para todos los valencianos".

EN VALENCIA "NO NECESITAMOS GRITAR PARA SER ESCUCHADOS"

La responsable municipal ha reivindicado que en Valencia el PP ha "demostrado que hay otra forma de hacer las cosas" y ha proclamado: "No necesitamos gritar para ser escuchados, no necesitamos mentir para llegar más lejos, no necesitamos dividir para seguir en pie. Nosotros sabemos hacer las cosas de otra manera, y así lo estamos haciendo en Valencia y lo queremos seguir haciendo".

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En este punto, Catalá ha agradecido a Feijóo que le permita "seguir mimando y cuidando" la ciudad de Valencia "después de estos años tan difíciles" para la ciudad con catástrofes como la dana o el incendio del edificio de Campanar. "Te agradezco que me lo permitas porque Valencia necesita que la mimemos y lo voy a hacer", ha afirmado, antes de agregar: "No hay mejor lugar que este para empezar este camino de lealtad y de confianza".

"PONER ALICANTE DONDE SE MERECE"

Mientras, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reivindicado que la capital alicantina es hoy "mucho mejor" que hace ocho años, cuando "retiró" el gobierno a un "tripartito de izquierdas que pasó sin pena ni gloria por la ciudad, pero que le hizo mucho daño". "Desde hace ocho años estamos gobernando, estamos con la responsabilidad que los alicantinos nos han entregado y estamos atendiendo", ha defendido.

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En esta línea, ha valorado que la capital "ha avanzado muchísimo más y se ha transformado en el buen camino" y ha mostrado "agradecimiento" por la confianza depositada por su partido, a la vez que "ilusión por seguir transformando la ciudad de Alicante y respondiendo a todas esas políticas que el PP aplica y que dan resultado, por seguir generando riqueza y empleo, por poner Alicante en el lugar donde se merece, donde siempre ha debido estar".

Y ha subrayado la importancia de "contribuir a esa victoria de nuevo del PP y a seguir gobernando en Alicante", pero también en la Comunitat Valenciana. "Esa es nuestra obligación", ha advertido.

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CASTELLÓN, "ORGULLOSA DE SU PASADO Y MIRA DE FRENTE AL FUTURO"

Por su parte, la alcaldesa de Castellón de la Plana, Begoña Carrasco, ha reivindicado que la ciudad está "orgullosa de su pasado y mira de frente al futuro" y que está entre las que "mejor se vive de España, porque hay calidad de vida, mar, montaña y gastronomía".

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También, ha resaltado, por ser "tierra de gigantes que levantan la persiana cada día para estar orgullosos del cambio que está sufriendo la ciudad que les ha visto nacer". "Una tierra de oportunidades, así que no pierdan la oportunidad de visitarnos", ha animado.

Dicho esto, Carrasco ha pedido estar "atentos dos cosas: la primera, que lo mejor que tiene Castellón es su gente, y la segunda, que todas las begoñas no somos iguales".

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