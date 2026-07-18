Boye no ve "margen interpretativo" en la aplicación del fallo del TJUE sobre la amnistía

El abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que no existe "margen interpretativo" en la aplicación del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía.

En una entrevista en 'El País' recogida por Europa Press, ha insistido que el Tribunal Constitucional va un año y medio tarde y que, en el Supremo, "ha comenzado a correr el tiempo con un criterio interpretativo nuevo".

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"Nosotros no tenemos por qué correr. El tiempo va en contra de la imagen de la justicia, no en contra nuestra", ha proseguido.

"CONTINUAR DE VACACIONES"

Ha afirmado que le ha recomendado a Puigdemont "continuar de vacaciones", y ha dicho que confía que se actuará de oficio pese a haber criticado las actuaciones de una parte de la judicatura en otras ocasiones.

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Boye ve "un absurdo jurídico" el argumento del PP sobre que no se haya examinado la constitucionalidad ni la oportunidad política, ya que entiende que el TJUE no tiene competencia para revisar de esta forma una norma nacional.

Asimismo, el abogado cree que el expresidente podría volver "una vez que haya resuelto o el Supremo o el Constitucional" --a quien urge a pronunciarse antes de que lo haga el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo--, y ha dicho que el momento del regreso podría decidirse por cuestiones personales o políticas, y no solamente jurídicas.

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