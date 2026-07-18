Belarra acusa al PP y Vox de ser los herederos del "único golpismo" contra la democracia

Almagro (Ciudad Real), 18 jul (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este sábado que "el único golpismo contra un régimen democrático" que ha existido en España fue el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y ha acusado al PP y Vox de ser los herederos políticos de quienes lo protagonizaron.

Belarra, que ha visitado este sábado el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, ha afirmado: "En una semana en la que volvemos a escuchar a la derecha, al señor Aznar, al Partido Popular, a Vox, hablar de golpismo, quiero recordar que en este país el único golpismo que ha habido, el único golpismo contra un régimen democrático, es el de los abuelos y abuelas políticos del Partido Popular y de Vox".

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"Esos son los verdaderos golpistas, los que dieron un golpe de Estado para acabar con el régimen democrático", ha aseverado la secretaria general de Podemos, que ha trasladado su "reconocimiento más emocionado" a "todas las mujeres y hombres que dieron su vida por defender la República, por defender nuestra democracia".

Preguntada por la ley de amnistía, Belarra ha defendido su aplicación tras el aval recibido por parte de la Justicia europea, y ha recalcado: "Los Parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicarlas y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la Justicia europea como hemos visto esta semana".

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En relación con la presentación de candidatos del Partido Popular para las principales alcaldías del país, la secretaria general de Podemos ha ironizado sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha dicho: "Yo le sugeriría, si me acepta el consejo, que se aprenda los nombres de sus candidatos, estaría genial".

Belarra ha aprovechado también para defender la necesidad de construir una alternativa política desde la izquierda.

En este sentido, ha afirmado que le preocupa escuchar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advertir de la llegada de la derecha, porque a su juicio: "La derecha ya ha venido y gobierna la vida de millones de personas a través de las comunidades autónomas y a través de miles de municipios en este país".

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Asimismo, ha apuntado que Podemos "trabaja en un proyecto de izquierdas valiente que realmente avance en derechos y pueda pararle los pies a esta derecha salvaje", al tiempo que ha considerado que el PSOE "ya ha demostrado que no es capaz de poner en marcha" esa alternativa.

Por otra parte, ha reclamado al Gobierno de España una mayor apuesta por la cultura y la educación públicas y ha criticado el incremento del gasto en defensa, al considerar que los recursos públicos deben destinarse a fortalecer el pensamiento crítico "y no al rearme".

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Belarra ha defendido que la cultura constituye un elemento esencial para el desarrollo de una sociedad crítica y ha instado al Ejecutivo a reforzar su apoyo al sector, porque según ha considerado: "Sin cultura no hay pensamiento crítico, no hay sociedad crítica".

En ese contexto, ha lamentado que el Gobierno haya priorizado el gasto en defensa frente a la inversión cultural, y ha comentado: "Me apena profundamente que seamos capaces de gastarnos en un solo Consejo de Ministros 6.000 millones de euros en un rearme y seamos incapaces de apostar de verdad por el teatro, por la cultura, desde lo público". EFE

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