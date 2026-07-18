Espana agencias

Belarra acusa al PP y Vox de ser los herederos del "único golpismo" contra la democracia

Guardar
Google icon

Almagro (Ciudad Real), 18 jul (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este sábado que "el único golpismo contra un régimen democrático" que ha existido en España fue el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y ha acusado al PP y Vox de ser los herederos políticos de quienes lo protagonizaron.

Belarra, que ha visitado este sábado el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, ha afirmado: "En una semana en la que volvemos a escuchar a la derecha, al señor Aznar, al Partido Popular, a Vox, hablar de golpismo, quiero recordar que en este país el único golpismo que ha habido, el único golpismo contra un régimen democrático, es el de los abuelos y abuelas políticos del Partido Popular y de Vox".

PUBLICIDAD

"Esos son los verdaderos golpistas, los que dieron un golpe de Estado para acabar con el régimen democrático", ha aseverado la secretaria general de Podemos, que ha trasladado su "reconocimiento más emocionado" a "todas las mujeres y hombres que dieron su vida por defender la República, por defender nuestra democracia".

Preguntada por la ley de amnistía, Belarra ha defendido su aplicación tras el aval recibido por parte de la Justicia europea, y ha recalcado: "Los Parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicarlas y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la Justicia europea como hemos visto esta semana".

PUBLICIDAD

En relación con la presentación de candidatos del Partido Popular para las principales alcaldías del país, la secretaria general de Podemos ha ironizado sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha dicho: "Yo le sugeriría, si me acepta el consejo, que se aprenda los nombres de sus candidatos, estaría genial".

Belarra ha aprovechado también para defender la necesidad de construir una alternativa política desde la izquierda.

En este sentido, ha afirmado que le preocupa escuchar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advertir de la llegada de la derecha, porque a su juicio: "La derecha ya ha venido y gobierna la vida de millones de personas a través de las comunidades autónomas y a través de miles de municipios en este país".

Asimismo, ha apuntado que Podemos "trabaja en un proyecto de izquierdas valiente que realmente avance en derechos y pueda pararle los pies a esta derecha salvaje", al tiempo que ha considerado que el PSOE "ya ha demostrado que no es capaz de poner en marcha" esa alternativa.

Por otra parte, ha reclamado al Gobierno de España una mayor apuesta por la cultura y la educación públicas y ha criticado el incremento del gasto en defensa, al considerar que los recursos públicos deben destinarse a fortalecer el pensamiento crítico "y no al rearme".

Belarra ha defendido que la cultura constituye un elemento esencial para el desarrollo de una sociedad crítica y ha instado al Ejecutivo a reforzar su apoyo al sector, porque según ha considerado: "Sin cultura no hay pensamiento crítico, no hay sociedad crítica".

En ese contexto, ha lamentado que el Gobierno haya priorizado el gasto en defensa frente a la inversión cultural, y ha comentado: "Me apena profundamente que seamos capaces de gastarnos en un solo Consejo de Ministros 6.000 millones de euros en un rearme y seamos incapaces de apostar de verdad por el teatro, por la cultura, desde lo público". EFE

abc/rr/jlp

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fuego continúa avanzando en Zaragoza y Guadalajara, con centenares de vecinos evacuados, mientras el incendio en Madrid ya está controlado

Las llamas en Orés han afectado ya a más de 15.000 hectáreas y a 5.400 en La Mierla. La orografía dificulta las labores de extinción

El fuego continúa avanzando en Zaragoza y Guadalajara, con centenares de vecinos evacuados, mientras el incendio en Madrid ya está controlado

La reina Camila visita una librería por sorpresa y confiesa cuáles son sus libros favoritos: de una historia de venganza a su rechazo a la ciencia ficción

La monarca explicó que su padre fue cliente habitual de ‘Heywood Hill’ y responsable de despertar en ella el amor por la lectura

La reina Camila visita una librería por sorpresa y confiesa cuáles son sus libros favoritos: de una historia de venganza a su rechazo a la ciencia ficción

Resultados ganadores del Super Once del 18 julio

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del 18 julio

El viaje del rey Carlos III a España que podría cambiarlo todo: del posible debut con tiara de la princesa Leonor al refuerzo de su relación con Felipe VI

La relación entre las Corona británica y la española ha vivido momentos de tensión que se tratarán de olvidar con este encuentro

El viaje del rey Carlos III a España que podría cambiarlo todo: del posible debut con tiara de la princesa Leonor al refuerzo de su relación con Felipe VI

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

Un padre divorciado en Cuba pierde la patria potestad de su hijo en España: ni se presentó al juicio y un tribunal de Málaga le retira todos los derechos sobre el menor

La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Santos Cerdán a través de pagos en efectivo que hacía un directivo de la constructora a Koldo García

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

ECONOMÍA

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Banco Santander pacta un plan de prejubilaciones con hasta el 95% de la pensión: quiénes pueden acogerse a él y cuánto cobrarán

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

DEPORTES

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal