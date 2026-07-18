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Así vivirán los líderes políticos la final: en casa con la familia, menos Sánchez y Feijóo

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Madrid, 18 jul (EFE).- Los líderes políticos están preparados para seguir de diferentes maneras, principalmente desde casa, la final del Mundial, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Nueva York y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la madrileña plaza de Colón, pero todos con el deseo de que La Roja se haga con el título por segunda vez en su historia.

Junto a los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, presentes en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, el dirigente que vivirá más de cerca el acontecimiento será Sánchez, quien finalmente viajará a Nueva York para estar presente en la final en cuyo palco también estará el presidente estadounidense, Donald Trump.

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha optado por ver el encuentro entre España y Argentina en la plaza de Colón de Madrid, en un partido en el que, ha asegurado, pase lo que pase la selección nacional de fútbol ha demostrado ser la mejor del campeonato.

Ha incidido en que, ocurra lo que ocurra ante el equipo de Lionel Messi, la selección española ya ha demostrado ser la mejor del Mundial de 2026,y ha confirmado a EFE que acudirá el domingo a Colón para presenciar la final.

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A diferencia de Feijóo, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha optado por ver el partido con su familia en su domicilio, alejado así, al igual que otros políticos, de la multitud de aficionados que bañarán las calles de la capital para jalear y apoyar a la selección.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, seguirá la competición desde casa con la predicción de que "evidentemente" será el conjunto español quien se alce con la victoria y consiga la segunda estrella, han contado a EFE fuentes cercanas.

Tampoco se perderá la cita el "futbolero" ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que verá la final junto a su familia "pensando en toda la gente" que está apoyando a la selección española desde Gaza: "Ojalá podamos compartir con ellos nuestra alegría", ha dicho en declaraciones a EFE el ministro.

"Mi pronóstico es que ganamos con gol de Oyarzabal, que es de Eibar (Guipúzcoa) como mi familia", ha vaticinado Bustinduy.

La titular de Sanidad, Mónica García, quien ha optado también por la opción familiar, disfrutará de la contienda deportiva en casa de su padre junto con el pronostico de que España se impondrá a Argentina, han contado fuentes de su entorno.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado que "por supuesto" que lo va a ver y que lo hará en su casa junto a su hijo. Su pronóstico sigue siendo el mismo desde antes de que empezara el Mundial: "Tenemos el mejor equipo y vamos a ganar este Mundial".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también verá la final en casa con su familia, con la predicción de que España goleará a Argentina por 2-0.

La líder de Podemos, Ione Belarra, vaticina que España ganará 1-0 a Argentina, una predicción que traslada a EFE tras acertar la semana pasada con el resultado de la semifinal entre España y Francia (2-0) cuando fue preguntada por la prensa una rueda de prensa en el Congreso. EFE

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