Antonelli, por delante de Norris y de Verstappen en el último libre de Spa-Francorchamps

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El italiano Kimi Andrea Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, marcó el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps.

En su mejor vuelta, Antonelli cubrió los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas, en un minuto, 45 segundos y 990 milésimas, 139 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) -que perderá diez puestos en parrilla, por sanción- y con 148 de ventaja respecto al cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que -al igual que los anteriores, con el neumático blando- marcó el tercer tiempo de la sesión.

PUBLICIDAD

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) se inscribieron decimoctavo y vigésimo primero en la tabla de tiempos, a dos segundos y siete décimas y a cuatro segundos y una décima, respectivamente, de Antonelli.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó el decimotercer tiempo, a un segundo y nueve décimas del italiano; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), el vigésimo primero, a cuatro segundos y una décima del líder del Mundial.

PUBLICIDAD

El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el Mundial, a 25 de los 179 puntos con los que lidera su compañero, firmó el cuarto crono, a 367 milésimas del joven boloñés, en una sesión concluyó con el accidente -sin lamentar daños mayores- del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), en la decimotercera de las 19 curvas de la pista belga; exactamente en la misma zona en la que sufrió su percance el francés Pierre Gasly (Alpine) el viernes.

Hamilton acabó la sesión a 39 centésimas de Antonelli y se inscribió quinto en la tabla de tiempos, un puesto por delante de su compañero en Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, que se quedó a más de siete décimas y media del líder del campeonato. Al igual que todos los anteriores, con las gomas blandas

PUBLICIDAD

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo, se disputará a partir de las cuatro de la tarde (las 14:00 horas GMT). EFE