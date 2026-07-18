Antonelli, el más rápido en el tercer y último libre de Spa-Francorchamps

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El italiano Kimi Andrea Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, marcó el mejor tiempo este sábado en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps.

En su mejor vuelta, Antonelli cubrió los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas, en un minuto, 45 segundos y 944 milésimas, 145 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) y con 148 de ventaja respecto al cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que -al igual que los anteriores, con el neumático blando- marcó el tercer tiempo de la sesión.

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El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el Mundial, a 25 de los 179 puntos con los que lidera su compañero, firmó el cuarto crono, a 367 milésimas del joven boloñés. EFE