Una veintena de viviendas desalojadas por un incendio en un cerro de Camas (Sevilla)

Sevilla, 17 jul (EFE).- En torno a una veintena de viviendas de la localidad de Camas (Sevilla) han sido desalojadas a causa de un incendio declarado hacia las 16.00 horas de este viernes cerca del cerro del Carambolo.

En este lugar se encuentra trabajando personal de cuatro parques de bomberos del Consorcio Provincial de la Sevilla, así como 10 efectivos del Plan Infoca, además de dos medios aéreos, según ha informado el propio Infoca (Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

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Por su parte, el Ayuntamiento de Camas ha indicado que a las personas desalojadas se les ha ofrecido una alternativa habitacional municipal, pero todos los afectados han podido encontrar acomodo en casas de familiares.

Varios miembros de la corporación municipal se han desplazado a la zona para prestar algún tipo de ayuda.

Por otra parte, en Granada un juzgado en funciones de guardia ha acordado la puesta en libertad con cargos del hombre de 68 años detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un incendio forestal declarado el jueves en Cenes de la Vega (Granada), ya controlado.

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Según han informado a EFE fuentes judiciales, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada 2, en funciones de guardia, ha acordado la puesta en libertad del arrestado, que está siendo investigado por un delito de incendio por imprudencia.

El hombre fue arrestado por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) después de que un testigo le viese arrojar un objeto al lugar donde se originó el fuego, una zona próxima a viviendas que obligó al desalojo de varios vecinos.

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El incendio se declaró en una zona de matorral próxima a unas viviendas de este municipio del área metropolitana de Granada y quedó controlado a las 22:35 horas del jueves. tras la intervención de los bomberos y del dispositivo del Plan Infoca, que desplegó en la zona un helicóptero, diez efectivos por tierra y un vehículo autobomba.

El fuego se extendió con rapidez hacia una zona de monte contigua, en dirección al paraje del Llano de la Perdiz, en el término municipal de Granada, y afectó a matorral y rastrojo.

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Junto a los efectivos contra incendios, hasta el lugar se desplazaron miembros del Seprona y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, una unidad integrada por agentes de Medio Ambiente a cargo de la averiguación de las causas y el origen del fuego.

Desde un primer momento, las hipótesis apuntaron a un posible origen intencionado, según las declaraciones de los testigos, que vieron a una persona arrojando un objeto al acceso de una casa cueva que frecuentaba con asiduidad, iniciándose instantes después el incendio.

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Esta última semana se han registrado al menos media docena de fuegos urbanos y forestales en distintos municipios del área metropolitana de Granada que han afectado a la circulación de trenes y han provocado retenciones, el cierre de la A-92 y de la circunvalación. EFE

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