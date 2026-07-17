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UCO apunta Antxon Alonso cobró 181.492 euros de una constructora de la cárcel de Zubieta

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Vitoria, 17 jul (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) apunta en un informe que la empresa Servinabar, de Antxon Alonso, cobró un total de 181.482,74 euros procedentes de una empresa que formaba parte de la UTE que construyó la cárcel de Zubieta (San Sebastián), de cuyo proyecto el propio Alonso alertó a directivos de Acciona, también adjudicataria.

El informe sobre el patrimonio de Santos Cerdán, al que ha tenido acceso EFE, detalla algunas operaciones de la empresa Servinabar, de la que la Guardia Civil sospecha que el dirigente socialista era socio junto con Antxon Alonso, y se fija en la adjudicación de la construcción de la cárcel de Zubieta.

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La UCO afirma que el 10 de octubre de 2018 Antxon Alonso remitió un mensaje a Tomás Olarte, directivo de Acciona, en el que le incluía una noticia de prensa sobre la futura construcción de una nueva cárcel en San Sebastián.

La licitación de la construcción del centro penitenciario se publicó el 13 de noviembre de 2020, con un presupuesto de 43,7 millones de euros, y cinco días después, Alonso informó a Juan Sumelzo, presidente de Sumelzo S.A., a quien el dueño de Servinabar le indicó que un amigo suyo está interesado en la adjudicación.

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El 4 de diciembre, según relata la UCO, Alonso recibió un email de la empresa Cycasa, que llevaba adjunto un contrato para constituir una UTE entre esta compañía, Acciona y Construcciones Murias con el fin de presentarse a la licitación de la construcción del centro penitenciario de Zubieta.

Días después, Antxon Alonso escribió a Juan Sumelzo para informarle de que a la licitación de la cárcel se había presentado una UTE con la siguiente composición, "Acciona 50 %, Murias 25 %, Cycasa 25", a lo que a añadía: "de ese 25, ellos son el 15 % y nosotros el 10 %".

La UCO infiere de este mensaje que el 10 % de la UTE pertenecía a Antxon Alonso y Juan Sumelzo.

La UTE resultó adjudicataria de la obra en febrero de 2021 y ese mismo año Servinabar comenzó a cobrar de Cycasa distintas cantidades: 30.248 euros en ese año 2021; 131.078 en 2022; y 20.165 en 2023.

La nueva cárcel fue inaugurada el pasado 15 de junio por el lehendakari, Imanol Pradales, y por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. EFE

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