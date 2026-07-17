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Se arroja al mar en Cádiz para que la Guardia Civil no le sorprenda con 800 kg de hachís

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Cádiz, 17 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en aguas de Cádiz al patrón de una embarcación recreativa que llevaba 800 kilos de hachís a bordo y que se arrojó al mar al ver a los agentes, ha informado este viernes el instituto armado.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este jueves cuando una patrullera del Servicio Marítimo Provincial que vigilaba las aguas de la Bahía de Cádiz y sus agentes sospecharon de los movimientos de una embarcación recreativa con cabina.

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Cuando los guardias civiles se acercaron, el patrón, único ocupante de la recreativa, se arrojó al agua para intentar huir, dejando la embarcación embragada y con velocidad constante hacia el rumbo que llevaba.

Los agentes vieron cómo el barco llegó a virar con el riesgo inminente de que le pasara por encima al patrón que se había arrojado al agua.

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Tras subir a la embarcación, los agentes lograron tomar el control y rescataron al patrón.

Después descubrieron que en la embarcación había 20 fardos de arpillera de hachís repartidos por el interior de la recreativa, con un peso de 800 kilos, tras lo que fue detenido. EFE

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