Rodri: "Hay que tener más ganas de ganar que miedo a perder"

Nueva York (EE.UU.), 16 jul (EFE).- Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, aseguró que la consigna, ante la final del Mundial del próximo domingo, contra Argentina, es que "hay que tener más ganas de ganar que miedo a perder".

"Ya se lo de dije a los muchachos antes de la semifinal, que hay que tener más ganas de ganar que miedo a perder y es lo que vamos a hacer", indicó en la conferencia de prensa oficial previa a la final, celebrada en el Fanatics Fan de Nueva York.

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"El objetivo era estar el domingo donde vamos a estar y ahora, el objtivo s ganarla. Teníamos ese objetivo y ahora nos toca el rival que más ha demostrado en los últimos años que está en mejor forma. Es un test, ver si somos capaces de levantar la copa contra el rival más en forma", dijo Rodri, que reafirmó su idea de que "hay que ser ambicioso". EFE