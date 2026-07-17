Espana agencias

Parte de la JEC ve "incremento irregular del censo" al ampliar el Gobierno los beneficiarios de la 'ley de nietos'

Guardar
Google icon
Imagen UZ345ZQPEFCLNBQUBWQJDL3FBI

Cuatro vocales de la Junta Electoral Central han suscrito un voto particular por estar en desacuerdo con la resolución dictada este jueves por el organismo arbitral sobre la llamada 'ley de nietos'. Los discrepantes creen que se ha producido un "incremento irregular" del censo electoral porque la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia para aplicar la conocida como 'ley de nietos' abrió la puerta a la nacionalización a más personas de las previstas en la propia Ley de Memoria Democrática que pretendía desarrollar.

Este voto particular lleva la firma Carlos Vidal Pardo, que lo ha redactado, y se han adherido los magistrados del Supremo Fernando Marín Castán y Vicente Magro Servet, y el vocal Javier Tajadura que, como Vidal Prado, fue propuesto por el PP para acceder al organismo arbitral.

PUBLICIDAD

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, desvelan que en las deliberaciones mantenidas durante la reunión de la JEC para analizar distintas solicitudes sobre la 'ley de nietos', "la gran mayoría de miembros" de este órgano estuvieron de acuerdo en que la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de octubre de 2022, que fijaba los criterios para la aplicación del procedimiento de nacionalización, "contiene disposiciones contrarias a la propia ley que pretende desarrollar o ejecutar", es decir la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

VEN ILEGALIDAD PERO NO ACTÚAN

Y critican que, "a pesar de poder apreciar la ilegalidad de algunos apartados de la instrucción" entendieran que la JEC no era "competente para intervenir", alegando que sus competencias "se mantienen el ámbito estrictamente electoral, y la instrucción se refiere a materias propias de la concesión de la nacionalidad".

PUBLICIDAD

En concreto, los cuatro vocales firmantes del voto particular sostienen que "el incremento irregular del censo" se debe a la instrucción y no a la Ley de Memoria Democrática y que la primera "desvirtúa" a la segunda.

Y es que, según detallan, mientras la Ley de Memoria permite solicitar la nacionalidad a descendientes de españoles cuyo exilio respondiera a "razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual", la instrucción de Justicia va más allá y extiende el derecho a familiares de quienes hubieran dejado España por "motivos económicos, laborales, matrimoniales, académicos o de otra índole".

LA JEC PUEDE Y DEBE HACER MÁS

"Lo que se pensó para unas pocas decenas de miles de personas se generalizó a cualquier persona que se hubiera marchado de España (por ejemplo, por razones económicas) y se amplió la posibilidad de obtener la nacionalidad a cualquier persona que fuese descendiente de quien 'originariamente hubiera sido español', cualquiera que fuese la causa de la pérdida de la nacionalidad o de la salida, ampliándolo así a centenares de miles de personas, en contra de la voluntad del legislador", abundan los vocales discrepantes.

En este contexto, defienden que la instrucción "no puede vincular a la JEC ni a la Oficina del Censo Electoral por encima de lo que establece una ley, incluso una ley orgánica". "Todo ello, además, considerando que la Instrucción de la que hablamos no es ni siquiera una norma reglamentaria", deslizan en su escrito.

A su juicio, no es de recibo el argumento de que "aún estando de acuerdo en que la Instrucción no respeta los límites establecidos por la ley, la Junta Electoral no puede intervenir" pues se trata de una "Administración Pública especializada, la cúspide de la Administración electoral, y aunque se trate de una disposición no directamente electoral, su aplicación tiene unos evidentes efectos en un instrumento esencial para la celebración de las elecciones, como es el censo electoral".

En este contexto, concluyen que la JEC debería haber acordado ordenar a la Oficina del Censo Electoral que se enviase una instrucción a consulados, ayuntamientos y encargados del Registro Civil, para que solo tramiten las altas censales "cuando el optante haya probado la causa del exilio exigida por la Ley de Memoria Democrática (por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual)".

Es decir, que no puedan dar de alta en el censo en los casos en los que esa causa "se haya meramente presumido" al amparo de la instrucción o "cuando ni siquiera se haya acreditado causa alguna, siguiendo la interpretación extensiva" de la misma,

SI LA JEC NO ES COMPETENTE ¿QUIÉN LO ES?

También remarcan que, en este caso, la Junta debería haber valorado la relevancia de que uno de los escritos se presentó por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), a la que pertenecen muchas de las personas, funcionarios y laborales, que están aplicando la instrucción en las oficinas consulares.

Para defender que la JEC sí debe intervenir, los discrepantes mencionan documentos aprobados por la OSCE y la Comisión de Venecia que señalan a los organismos electorales como "los responsables de verificar y asegurar la fiabilidad del registro de personas electoras, del censo electoral".

"Si la Junta Electoral Central no es la competente para poner fin a un incremento formidable e irreversible del censo en contra de lo previsto en la ley, ¿quién lo sería? No solamente tenemos la competencia o la facultad de actuar, sino también la obligación de impedir que se amplíe el censo contra legem", remarcan, y concluyen avisando de que de su "inacción por presunta falta de competencia, se van a derivar efectos irreversibles".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lamine Yamal disfruta de Nueva York junto a su madre y su novia, Inés García: de tiendas de lujo y Times Square a comer perritos calientes

Sheila Ebana, madre del futbolista, ha compartido el día de turismo en familia antes de la final del Mundial 2026

Lamine Yamal disfruta de Nueva York junto a su madre y su novia, Inés García: de tiendas de lujo y Times Square a comer perritos calientes

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

El informe sobre el Estado de Derecho de 2026 de la Comisión Europea advierte al Gobierno que las “buenas intenciones” no bastan con las reformas clave paralizadas

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

La unidad de la Guardia Civil acredita que Servinabar 2000 SL figuró como único comprador en el contrato de arras de un inmueble en el centro de la capital que el exnúmero tres del PSOE y su mujer visitaron en al menos dos ocasiones

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

Trabajo ordena la inscripción y publicación del acuerdo colectivo de las grandes cadenas de moda, que unificará por primera vez las condiciones laborales del sector en toda España

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

Roban el coche de 100.000 euros de Kiko Rivera y publica la matrícula para que le ayuden a encontrarlo: “Detrás hay esfuerzo y horas de trabajo”

El vehículo cuyo robo ha denunciado el hijo de Isabel Pantoja es un Audi Q7 3.0 TDI de 231 CV, gris y con etiqueta ECO

Roban el coche de 100.000 euros de Kiko Rivera y publica la matrícula para que le ayuden a encontrarlo: “Detrás hay esfuerzo y horas de trabajo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

La UCO concluye que Santos Cerdán recibió más de 300.000 euros de Servinabar y que tenía “numeroso dinero en metálico” cuando Ábalos era ministro

La directora de la Guardia Civil asegura ante el juez que es “víctima” de la trama de ‘las cloacas’ y de Santos Cerdán

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

ECONOMÍA

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

La FIFA pone a la venta las últimas entradas de la final del Mundial: cuestan desde 7.000 a 50.000 € y la reventa alcanza los 90.000

Se dispara la producción de cerveza antes de la final del Mundial entre España y Argentina

El precio de los coches nuevos puede subir en España: una nueva normativa europea obligatoria hará que los vehículos cuesten entre 400 y 800 euros más

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

DEPORTES

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”