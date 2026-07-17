Neal Viereck refuerza la defensa del Tenerife

Santa Cruz de Tenerife, 17 jul (EFE).- El Tenerife ha anunciado este viernes el fichaje de Neal Viereck, proveniente del Utrecht, para reforzar la zaga blanquiazul para la temporada 2026/27 y se convierte en la sexta incorporación de la entidad isleña.

El joven central holandés llega a la Isla en calidad de cedido hasta el próximo 30 de junio de 2027, con una opción de compra válida hasta esa misma fecha y cierra así la lista de centrales con los que contará Álvaro Cervera, al sumarse a Anthony Landázuri, José León y Jorge Moreno.

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Viereck se formó desde temprana edad en las categorías inferiores del AFC Ajax y, tras dar sus primeros pasos en el SV Diemen, el nuevo central blanquiazul continuó su desarrollo en el fútbol neerlandés hasta incorporarse, en 2023, al filial del FC Utrecht, donde confirmó "su progresión como un defensor de gran proyección, compitiendo de manera regular en la Keuken Kampioen Divisie, la Segunda División del fútbol neerlandés", indica el CD Tenerife en el comunicado oficial de su fichaje.

La pasada temporada, el zaguero fue uno de los futbolistas más destacados y utilizados del Jong Utrecht en dicha categoría, al haber disputado 35 partidos oficiales en la Segunda División de Países Bajos, donde acumuló más de 2.300 minutos de competición y aportando también en área rival, con cuatro goles y una asistencia.

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"Con sus 1,95 metros de altura, Neal Viereck presenta un perfil de central dominante en el juego aéreo, fuerte en los duelos individuales y con capacidad para defender espacios amplios", indica el representativo blanquiazul, además de destacar por su "envergadura, contundencia aérea, intensidad defensiva y velocidad al corte", lo que le convierte en un futbolista preparado para "aportar solidez, agresividad competitiva y presencia física a la línea defensiva blanquiazul".

Por esta regularidad, rendimiento y protagonismo en el filial, Neal Viereck se sumó a la dinámica de la primera plantilla del Utretch y pudo contar numerosas convocatorias en la Eredivisie, máxima categoría del fútbol de los Países Bajos, así como en la liguilla de acceso a competiciones europeas. EFE

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AM/apa