Más de 60 profesionales de la cultura piden cumplir la ley y retirar Cruz de Cáceres

Cáceres, 17 jul (EFE).- Más de 60 profesionales de la cultura, entre ellos escritores, historiadores, artistas, músicos, profesores e investigadores, han suscrito un manifiesto en el que reclaman cumplir la Ley de Memoria Democrática y retirar la Cruz de la Plaza de América de Cáceres.

Consideran que se trata de un "símbolo del franquismo" incompatible con una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y expresan también su rechazo a la iniciativa para declarar el monumento Bien de Interés Cultural (BIC).

PUBLICIDAD

A juicio de los firmantes, supondría "blindar" un elemento que el Gobierno de España ya ha incluido en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y cuya retirada consideran obligada por la legislación vigente.

El manifiesto sostiene que la Cruz, inaugurada el 10 de mayo de 1938 por Pilar Primo de Rivera, constituye "el hito fundamental de la fabricación simbólica del franquismo en Cáceres" y recuerda que, aunque años después se modificaron las inscripciones del monumento, este permaneció en el mismo emplazamiento para seguir cumpliendo la “función propagandística para la que fue concebido”.

PUBLICIDAD

Los firmantes rechazan, además, que el monumento pueda considerarse un símbolo religioso o un elemento representativo de la ciudad porque su origen responde "exclusivamente a la voluntad de adoctrinamiento político de la dictadura", mientras que su permanencia en el espacio público supone mantener un vestigio ideológico "impropio" de una ciudad democrática.

Asimismo, defienden que la Cruz tampoco reúne las condiciones necesarias para ser declarada BIC, al entender que carece de la singularidad artística, arquitectónica o patrimonial exigible para esa figura de protección.

PUBLICIDAD

"Un dispositivo de propaganda franquista no es arte, no es cultura y, por lo tanto, no merece la figura de protección de un BIC", recoge el texto.

El manifiesto advierte también de que la presencia del monumento resulta "éticamente incompatible" con la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031, al considerar que ese proyecto debe asentarse sobre "el diálogo, la paz y la cohesión social" y no sobre la preservación de símbolos vinculados a la dictadura.

PUBLICIDAD

Entre los firmantes figuran el cantautor Luis Pastor, la escritora Inma Chacón, la poeta Ada Salas, los historiadores José María Lama y José Hinojosa, el profesor de la Universidad de Extremadura (UEx) César Rina, la cantante Pilar Boyero, así como escritores, pintores, músicos, gestores culturales, profesores universitarios y periodistas vinculados al ámbito cultural extremeño. El listado permanece abierto a nuevas adhesiones. EFE

evp/pcm/aam